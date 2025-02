Lucca litiga con mezza squadra e scippa il rigore a Thauvin: segna dal dischetto e viene sostituito

video suggerito

A cura di Alessio Morra

Quello che è accaduto in Lecce-Udinese probabilmente non si era mai visto in un campo di calcio. Due calciatori della stessa squadra, l'Udinese, discutono per decidere chi deve battere un rigore. Lucca vuole calciare, ma è Thauvin il rigorista e non si sposta. L'arbitro interviene e ammonisce Lucca, che però tira e segna. Ma nessun calciatore dell'Udinese lo festeggia. Pochi minuti Runjaic ha deciso di togliere dal campo l'attaccante italiano.

Lucca litiga con Thauvin e gli soffia il rigore

Lecce-Udinese apre il programma della 25ª giornata. La partita è bella, la squadra vogliono vincere, poi poco prima della mezz'ora viene concesso un rigore in favore dell'Udinese. Molti dubbi e tante polemiche per il fallo su Lovric. Comunque si tira. Thavuin si piazza sul dischetto. Il francese è il rigorista. Lucca, però, vuole calciarlo, i due litigano. Volano parole grosse. L'arbitro interviene, li divide ed ammonisce il centravanti. I compagni provano a farli ragionare. Lucca si impone e calcia, tiro e gol, 1-0.

Lucca trasforma il rigore e viene sostituito da Runjaic

Lucca non sembra soddisfattissimo, sa di aver superato il limite, esulta, e lo fa da solo. Perché nessun compagno di squadra lo festeggia. Un'esultanza solitaria, eppure la posta in palio è grossa e il gol è quello che sblocca l'incontro. Ma per l'attaccante piemontese non è finita. Perché oltre a una lavata di capo, arriva quasi immediata la sostituzione. Runjaic lo punisce per l'insubordinazione e lo toglie al 36′. Entra Iker Bravo.