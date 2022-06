Rudiger è un nuovo giocatore del Real Madrid: contratto di 4 anni per l’ex difensore del Chelsea Il nazionale tedesco è stato ufficializzato dal Real Madrid con un contratto di 4 anni. Verrà presentato lunedì. In Blues, in 5 stagioni, ha vinto tutto in campo internazionale.

A cura di Alessio Pediglieri

Il Real Madrid va di fretta e così sta ponendo le basi per un futuro che sia almeno all'altezza del radioso presente. I campioni di Spagna e d'Europa hanno messo a segno il primo acquisto ufficiale, andando a rinsaldare la difesa a disposizione di Ancelotti. Il mancato arrivo di Mbappè è già stato ampiamente archiviato e la delusione dei tifosi colmata con la 14a Champions League che ha rilanciato le Merengues la miglior squadra del Vecchio continente.

Se Kylian Mbappè non è arrivato, poco male. Il Real Madrid sta investendo i soldi che aveva preparato per la stella francese, in altri acquisti mirati in vari punti del campo per ridare qualità al progetto tecnico che continuerà in panchina con Carlo Ancelotti oramai legato a doppio filo con la storia dei Blancos. Così, dopo aver ingaggiato David Alaba un anno fa da svincolato, il Real Madrid si è ripetuto in questo inizio di calciomercato 2022 e ha annunciato l'arrivo di Antonio Rudiger, che lascia l'Inghilterra per l'avventura in Liga.

Il difensore tedesco non ha rinnovato il suo contratto con il Chelsea, con il club alle prese con la nuova proprietà e la definizione di diverse situazioni contrattuali. Una voce che era nata e diffusa da diverse settimane e che ha visto l'ufficialità non appena si è conclusa la stagione con la conquista della Champions League sul Liverpool. Rudiger, che ha anche un passato nel campionato italiano, si lega ai campioni d'Europa e di Spagna per le prossime quattro stagioni e verrà presentato ad inizio della prossima settimana, lunedì 6 giugno alle 12:00.

Leggi anche Il Real Madrid annuncia la separazione da Bale e Isco: ora sono liberi a costo zero

Per l'ex Roma sono arrivati in contemporanea i due comunicati dei rispettivi club. Il Chelsea lo ha salutato dopo cinque stagioni ricche di soddisfazioni. Il difensore tedesco ha vinto "FA Cup, Champions League, Europa League, Supercoppa UEFA e Coppa del Mondo per club FIFA con il Chelsea, con un ruolo cruciale in tutti questi trionfi nel cuore della nostra difesa" si legge nella nota dei Blues. Poi, l'annuncio del Real Madrid del 29enne nazionale tedesco: "Sarà legato al club per le prossime quattro stagioni. Lunedì prossimo, 20 giugno, alle 12:00 al Real Madrid City, avrà luogo la cerimonia di presentazione di Antonio Rüdiger come nuovo giocatore del Real Madrid. Successivamente, Antonio Rüdiger apparirà davanti ai media"