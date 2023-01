Rudi Garcia mortificato dopo l’arrivo di Cristiano Ronaldo: “Gli servirà anche la colazione” L’arrivo di Cristiano Ronaldo ha impreziosito l’Al-Nassr allenato da Rudi Garcia. Il tecnico francese è stato però mortificato pubblicamente dopo l’approdo ufficiale del portoghese in squadra.

A cura di Fabrizio Rinelli

L'arrivo di Cristiano Ronaldo all'Al-Nassr è stato accolto con grande entusiasmo dal momento arabo. Il portoghese è stato ricoperto d'oro con un contratto di cui si è anche persa ormai la conta degli zeri inseriti all'interno. Cifre folli, mai viste nel mondo del calcio, che garantiscono al giocatore e alle successive generazioni un futuro più che sereno. La scelta, a livello calcistico, è sicuramente rivedibile se è vero – come dichiarato dallo stesso giocatore in conferenza stampa – che c'erano diversi club europei interessati a lui. Cristiano Ronaldo però non ha mai abbassato le proprie pretese economiche sottolineando con forza quanto sia importante il suo background:

Rudi Garcia entusiasta alla conferenza stampa di presentazione di Cristiano Ronaldo.

"Ho vinto tutto quello che c'era da vincere". Insomma, un giocatore sicuramente di tutto rispetto da cui forse ci saremmo aspettati una chiusura di carriera diversa da quella attuale. Ma sarà il tempo a dirci chi avrà ragione o chi meno. Nel frattempo il giocatore si è aggregato alla squadra allenata da una vecchia conoscenza del calcio italiano come Rudi Garcia.

Il tecnico francese potrà contare su Cristiano Ronaldo, Ospina, Aboubakar e altri giocatori d'esperienza presenti in rosa. Sull'arrivo del portoghese e sul rapporto che si andrà a creare con l'allenatore, ha parlato in un'intervista rilasciata a MaisFutebol il brasiliano Juninho Pernambucano che ha praticamente avvisato Ronaldo di stare ben attento alla relazione con suo nuovo allenatore. Le sue sono parole pesantissime.

Fenomeno del Brasile con le sue punizioni impossibile e genio consacratosi al Lione con diverse notti di Champions ben impresse nella nostra mente da ricordare. Juninho ha inevitabilmente contrassegnato una generazione e parlando di Cristiano Ronaldo e del suo passaggio all'Al-Nassr, ha parlato soprattutto di Rudi Garcia che ha potuto osservare da vicino proprio come allenatore nell'esperienza dal 2019 al 2021 dell'ex tecnico della Roma.

Juninho oggi è il direttore sportivo del Lione e non ha di certo avuto parole tenere nei confronti di Garcia: "La mia esperienza con lui è stata terribile – ha detto – È il personaggio più cattivo che abbia mai incontrato in tutta la mia carriera calcistica". Parole fortissime, dure, che evidenziano i nervi tesi tra i due: "Rispetta solo le persone che hanno potere o che possono essere sfruttate nella relazione con lui" ha detto il brasiliano.

Juninho abbraccia un suo giocatore dopo la gara contro il Manchester City in Champions.

Praticamente ha fatto intendere che Rudi Garcia sfrutti determinati legami d'amicizia solo per scopi personali. Un'accusa pesante da parte di Juninho che proprio seguendo questa tesi e parlando di Cristiano Ronaldo, ha così aggiunto: "Non oserà fare nulla che sia d'intralcio a Ronaldo, anzi, gli servirà anche la colazione se necessario – spiega – Cercherà di essere amico di Cristiano, di stargli vicino e farà tutto il possibile per questo. Sarà un sogno per lui essere amico di Cristiano Ronaldo".

Già nel 2021 Juninho lanciò un'accusa del genere all'allenatore: "A Rudi García non interessa il successo della squadra o l'atmosfera nello spogliatoio. L'importante è che sia al centro dell'attenzione". Con queste premesse ora non servirà altro che aspettare che l'esperienza di CR7 all'Al-Nassr con Rudi Garcia inizi ufficialmente…