Rudi Garcia al Napoli ha sorpreso tutti, ma in Francia sognano in grande: “Vincerà la Champions” L’arrivo di Rudi Garcia al Napoli ha spiazzato tutti e nelle ore successive sono arrivate le reazioni all’annuncio: sul trasferimento si è espresso anche l’ex assistente storico Frédéric Bompard.

A cura di Vito Lamorte

Rudi Garcia è il nuovo allenatore del Napoli. Una notizia che ha spiazzato praticamente tutti, visto che il nome del tecnico francese era stato accostato al club campione d'Italia diverse settimane fa ma era passato molto in sordina rispetto ad altri.

L'ex Roma e OM viene da un'esperienza in Arabia Saudita, all'Al-Nassr con Cristiano Ronaldo, e si rimette in gioco in Europa con una sfida molto intrigante: gli azzurri non vincevano lo Scudetto da 33 anni e l'addio di Spalletti ha segnato particolarmente la piazza, ma Aurelio De Laurentiis guarda avanti e vuole provare a migliorarsi soprattutto in Europa.

Il tecnico nato a Nemours ha firmato un contratto di 2 anni più uno di opzione, con lo stipendio che sarà di 3 milioni netti all'anno più uno ulteriore di bonus legato ai risultati.

"Che piacere sposare il progetto del Napoli. Che piacere tornare in Italia. Sono motivato e ambizioso ora come non mai per continuare a portare in alto i colori dei Campioni d’Italia". Queste le prime parole scritte su Twitter da allenatore dei partenopei di Garcia dopo che la notizia era stata data dal presidente De Laurentiis sempre sui social: "Ho il piacere di annunciare che, dopo averlo conosciuto e frequentato durante gli ultimi 10 giorni, il signor Rudi Garcia sarà il nuovo allenatore del Napoli. A lui il più sincero benvenuto e un grande in bocca al lupo!".

Questa scelta di DeLa ha spiazzato tutti e nelle scorse ore sono arrivate le prime reazioni anche dalla Francia.

Una di queste è dell'ex assistente storico di Rudi Garcia, Frédéric Bompard, che in un'intervista al giornale francese L'Equipe ha ammesso che si aspettava di vederlo al Napoli e ha fatto una previsione sulla sua prossima esperienza italiana: "Vincerà la Champions League".

Un pronostico che sicuramente non dispiacerà ai tifosi azzurri, dopo che quest'anno la loro corsa europea si è fermata ai quarti di finale contro il Milan in maniera sfortunata.

Bompard è stato assistente di Garcia per quindici stagioni e lo ha accompagnato anche nella parentesi alla Roma dal 2013 al 2016: le strade dei due si sono separate nel 2021, quando si è accasato al Guingamp e dopo un periodo come assistente è stato nominato allenatore ad interim. Dal 2022 è in panchina al Nimes, club della Ligue 2.