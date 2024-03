Rubiales rischia la galera per il bacio a Hermoso: la Procura ha richiesto due anni di reclusione La Procura ha presentato le sue richieste per il caso Rubiales: un anno per violenza sessuale, uno e mezzo per coercizione e l’impossibilità di avvicinarsi a Hermoso per quattro anni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

21 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il caso Rubiales continua a far discutere in Spagna. Questa mattina la Procura ha richiesto una condanna a due anni e mezzo di reclusione per l'ex presidente della Federazione spagnola dopo il bacio non consensuale dato alla calciatrice Jennifer Hermoso durante la cerimonia di premiazione per i Mondiali femminili giocati in Australia lo scorso agosto: Rubiales è accusato di violenza sessuale e di coercizione ed era già stato squalificato per tre anni dalla FIFA.

Secondo quanto riportato dai media spagnoli il pubblico ministero Marta Durántez Gil ha pubblicato oggi la richiesta per le sanzioni. In particolare la Procura ha chiesto un anno di reclusione per il reato di violenza sessuale e uno e mezzo per il reato di coercizione, una sanzione estesa anche agli altri imputati del processo, ossia il direttore della nazionale maschile Albert Luque, l'ex allenatore della Spagna femminile Jorge Vilda e l'ex direttore marketing della Federazione Rubén Rivera. Inoltre la richiesta è quella di sottoporre Rubiales alla libertà vigilata per due anni.

Ma non è tutto, perché oltre alla richiesta di due anni e mezzo di reclusione la richiesta prevede anche che all'ex presidente della Federazione spagnola sia vietato di comunicare con Hermoso o di avvicinarsi a lei in un raggio di 200 metri per quattro anni. Sanzioni pesanti per un caso che ha sconvolto tutta la Spagna e che ha portato la calciatrice a denunciare Rubiales alla procura generale di Madrid.

Leggi anche Ancelotti accusato di evasione fiscale in Spagna: la Procura chiede quasi cinque anni di carcere

Il caso ha avuto ripercussioni su tutta la Spagna femminile, con le protagoniste dell'ultimo Mondiale che hanno preso una posizione forte nei confronti dell'ex presidente e di tutto il movimento del calcio spagnolo, accusato di maschilismo. Le richieste della Procura si riferiscono soltanto al bacio non consensuale, mentre procede parallelamente l‘indagine sull'accordo che Rubiales firmò nel 2019 per far disputare sei edizioni della Supercoppa Spagnola in Arabia Saudita.