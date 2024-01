Luis Rubiales andrà a processo per il bacio a Jennifer Hermoso: “Iniziativa unilaterale e a sorpresa” Il giudice istruttorio del Tribunale di Madrid ha richiesto che l’ex numero uno del calcio spagnolo, Luis Rubiales, venga processato per i fatti accaduti lo scorso agosto. Il bacio in mondovisione alla calciatrice Jennifer Hermoso è stato giudicato “non consensuale, dato in una sfera di intimità riservata esclusivamente ai rapporti più profondi”. A Rubiales, e ad altri tre uomini tra cui l’ex ct Vilda, contestato anche il reato di intimidazione verso la calciatrice. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Il bacio inopportuno del presidente della Federazione spagnola, Rubiales, alla calciatrice Hermoso.

Luis Rubiales, ex presidente della Federcalcio spagnola, potrebbe finire sotto processo per il famoso bacio inopportuno dato a Jennifer Hermoso, in occasione della premiazione della Spagna femminile campione del Mondo, in diretta TV mondiale. Una e vera propria molestia per cui Rubiales venne sospeso da ogni incarico sportivo e oggi rischia una pesante condanna stando al verdetto del giudice del Tribunale di Madrid che ha confermato come il gesto "non è stato consensuale, ma una iniziativa unilaterale e a sorpresa". Sottolineando anche un aggravante: ci sarebbero state anche presunte pressioni da parte di Rubiales alla giocatrice perché affermasse pubblicamente che fosse stato tutto reciproco.

Rubiales, al tempo dello scandalo, numero uno del calcio di Spagna, in diretta televisiva era stato inquadrato prima baciare sulle labbra Jennifer Hermoso, poi darle due colpetti sulla schiena, il tutto mostrando un atteggiamento più che inopportuno sia per i ruoli sia per le circostanze. Il bacio era avvenuto infatti durante la cerimonia di premiazione della nazionale spagnola femminile, al centro del palco, in mondovisione tra importanti personalità calcistiche e politiche, scatenando da subito una marea di proteste e di indignazione che aveva portato la RFEF al provvedimento disciplinare verso Rubiales.

Nella giornata di giovedì 25 gennaio è giunta la notizia che il giudice istruttore del Tribunale di Madrid a cui è stato sottoposto il caso, Franciso de Jorge, abbia concluso le indagini pubblicando la propria decisione la cui analisi "ha rivelato l'esistenza di solide indicazioni che il bacio non è stato consensuale ed è stata un'iniziativa unilaterale e a sorpresa" da parte del massimo dirigente del calcio spagnolo, specificando anche le modalità, con il bacio sulla bocca: "colpisce la sfera dell’intimità riservata esclusivamente ai rapporti più profondi" si legge ancora nella sentenza, "in particolare, ancor più nel contesto di due adulti". Per il quale, dunque, il giudice vuole che venga processato inserendo nelle sue motivazioni anche ulteriori aggravanti.

De Jorge insieme a Rubiales ha espresso la richiesta che anche altri tre uomini, tra cui Jorge Vilda, l'ex allenatore della squadra femminile, e altri due funzionari della federazione, vengano processati con un'accusa separata e ben circoscritta: il tentativo di fare pressione su Jennifer Hermoso affinché affermasse pubblicamente che il bacio incriminato in realtà fosse stato consensuale. Ovviamente Rubiales e gli altri tre imputati hanno negato tutte le accuse contro di loro durante le precedenti testimonianze davanti al giudice. In tribunale si è presentata come parte lesa anche Hermoso, che è stata l'ultima a testimoniare in fase istruttoria, lo scorso 2 gennaio.

Di fronte a questa richiesta, i pubblici ministeri e l'avvocato di Hermoso hanno ora 10 giorni per richiedere formalmente che il caso proceda verso il processo formale, specificando le accuse, oppure che venga archiviato, mentre hli avvocati difensori di Rubiales e degli altri tre uomini indagati avreanno tre giorni per cercare di fermare un eventuale processo facendo immediato appello.