Patrice Evra condannato a un anno di carcere per abbandono familiare: un milione di alimenti non pagati L'ex capitano della nazionale francese Patrice Evra è stato condannato a 12 mesi di reclusione per abbandono familiare: non ha pagato quasi un milione di alimenti alla moglie e madre dei suoi due figli, con cui è separato da anni. La pena è sospesa per due anni. L'avvocato della donna: "Evra capisca finalmente che non è al di sopra della legge".

A cura di Paolo Fiorenza

Problemi con la giustizia per Patrice Evra, che è stato condannato dal tribunale penale francese a 12 mesi di prigione per abbandono familiare, con sospensione della pena per due anni ed esecuzione provvisoria, il che significa che il 43enne ex calciatore è già soggetto ad un certo numero di obblighi stabiliti dal giudice. Evra è accusato di non aver versato alimenti arretrati per quasi un milione di euro alla moglie, dalla quale ha avuto due figli e con cui è separato da anni e in attesa di divorzio. Fatti che il calciatore smentisce, ritenendo di aver già pagato. "I fatti sono controversi. Il signor Evra ha subito presentato ricorso", dice Jerome Boursican, il suo avvocato.

L'ex capitano della nazionale francese e giocatore della Juventus, con cui ha vinto due Scudetti tra il 2014 e il 2016, è stato dichiarato colpevole martedì dal tribunale penale dell'Hauts-de-Seine di abbandono familiare, commesso a danno di sua moglie Sandra Evra, tra il 1 maggio 2021 e il 28 settembre 2023. Oltre che a 12 mesi di reclusione, pena come detto sospesa per due anni, Evra è stato condannato anche a risarcire alla moglie 4000 euro per danni morali e 2000 euro per spese procedurali.

Patrice Evra ai tempi della Juventus

"Spero che, grazie a questa decisione, Patrice Evra capisca finalmente che non è al di sopra della legge e che non possiamo abbandonare nostra moglie e i nostri figli dall'oggi al domani. Ancor di più quando si sono conosciuti all’età di 15 anni e lei lo ha seguito in tutto il mondo per sostenere la sua carriera calcistica", ha detto a ‘Le Parisien',Nathalie Dubois, legale della moglie dell'ex calciatore. Secondo lei, gli alimenti arretrati dovuti alla sua cliente ammontano alla somma di 969mila euro.

Dal canto suo, l'avvocato di Evra, Jerome Boursican, insiste che "i fatti sono contestati" dall'ex calciatore francese: "Il signor Patrice Evra ha presentato ricorso, sapendo che aveva messo a disposizione della moglie un appartamento, una casa con piscina nel sud della Francia, e che le aveva prestato quasi due milioni di euro per la sua vita quotidiana. Una somma che si rifiuta di restituire".

Sandra e Patrice Evra si sono sposati nel 2007 e hanno avuto due figli. Nel luglio 2020, un tabloid inglese pubblicò le foto dell'ex terzino che baciava la modella danese Margaux Alexandra mentre era ancora sposato. Quell'anno furono avviate le procedure di divorzio, ma non sono ancora state completate.