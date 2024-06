video suggerito

Zhang Ziyu a 17 anni è più alta di Shaquille O’Neal e domina: sulla sua carriera incombe un rischio Zhang Ziyu è ancora un’adolescente, ma in campo è gigantesca e per le avversarie è impossibile da marcare. In patria sperano che possa ripercorrere le orme di Yao Ming. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Gabriele Mento

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Negli Stati Uniti si usa l'espressione di essere "testa e spalle" sugli avversari, per indicare in maniera metaforica una netta superiorità sugli avversari. Ma nel caso di Zhang Ziyu, giocatrice di basket di 17 anni, questa non è una metafora, ma ciò che accade realmente sul campo. Con un'altezza di (almeno) 220 centimetri, a soli 17 anni è già più alta di Shaquille O'Neal, alto "solo" 216 centimetri.

Zhang Ziyu domina grazie alla sua altezza

Nella Coppa d'Asia Under 18, Zhang Ziyu sta letteralmente dominando. Quando riceve palla, non ha bisogno neanche di saltare per appoggiare comodamente a canestro, nonostante gli sforzi della difesa per cercare di limitarla. Le statistiche ufficiali della Fiba dicono che Zhang sia alta 2.20 metri, anche se probabilmente la sua altezza è ancora superiore, e vista la giovane età potrebbe ulteriormente crescere.

Zhang grazie alla sua altezza sembra essere destinata a una carriera nella WNBA, il campionato professionistico statunitense di basket. In un'intervista rilasciata alla FIBA, la giocatrice racconta che "Posso raggiungere facilmente il canestro, ma il basket è molto più di questo. Devo ancora imparare tanto". Intanto, però, sta mettendo a segno statistiche impressionanti contro le sue pari età, mettendo a referto 44 punti e 14 rimbalzi contro il Giappone e 36 punti con 13 rimbalzi contro la nuova Zelanda, risultando quasi infallibile dal campo.

Chi è Zhang Ziyu

Zhang è figlia di due giocatori di basket professionistici. Il padre è alto 2.13 metri, mentre la madre, alta 1.98 centimetri, ha giocato per molti anni nella nazionale cinese. Sui social, si dice che Zhang in prima elementare fosse già alta 1.57 metri, mentre a 12 anni era già oltre i due metri di altezza. Già a 14 anni, Zhang era diventata virale per le sue performance dominanti in campo.

In patria, molti si aspettano che possa ripercorrere le orme di Yao Ming, giocatore cinese di 2.29 metri che ha trascorso nove stagioni nella lega professionistica americana, giocando dal 2002 al 2011 agli Houston Rockets. L'incognita, come per tutte le persone eccessivamente alte, è legata al rischio di possibili infortuni, come accadde anche allo stesso Yao MIng che fu fortemente condizionato durante la sua carriera da problemi al piede.