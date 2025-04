Fagioli sul figlio di Pirlo: “Fare a 17 anni 30k di credito è roba, il papà gli ha bloccato i conti”

video suggerito

A cura di Paolo Fiorenza

Dalle carte dell'inchiesta della Procura di Milano sul giro di scommesse piazzate dai calciatori su piattaforme illegali, per il quale sono stati chiesti gli arresti di cinque persone e sequestrato un milione e mezzo di euro (la somma dei bonifici versati alla gioielleria Elysium a pagamento dei debiti di gioco simulando acquisti di orologi di lusso), spunta anche il nome di Nicolò Pirlo, figlio di Andrea, che peraltro non è tra gli indagati.

Nicolò Pirlo citato da Fagioli in una chat con uno degli organizzatori delle scommesse: "È uno di noi"

Anche Pirlo Jr avrebbe piazzato scommesse per cifre importanti, al punto che suo padre gli avrebbe bloccato i conti bancari per impedirgli di affondarsi ulteriormente. Il riferimento a Nicolò, oggi 21enne ma all'epoca dei fatti minorenne, emerge in una chat tra Fagioli e Pietro Marinoni, il giovane arbitro che si divideva tra i campionati giovanili e la Serie D (è stato sospeso ieri) e che nascondeva un'altra vita: era infatti uno degli organizzatori del giro di scommesse illegali, ricoprendo il ruolo di ‘gancio' per portare clienti, potendo contare sulle proprie conoscenze nel mondo del calcio (è così che ci è cascato Tonali), ed era sempre lui a ritirare il denaro cash dai giocatori, quando non veniva usato il sistema della gioielleria o la carta PostePay.

L'arbitro Pietro Marinoni, indagato nell'inchiesta sulle scommesse illegali

Nella chat in questione tra Marinoni e Fagioli – si legge negli atti citati dall'AGI – "vengono fatti evidenti riferimenti anche a Nicolò Pirlo, figlio del noto ex calciatore professionista Andrea Pirlo, ora allenatore. Dai messaggi del 7 giugno 2022 tra i due sembrerebbe che anche Nicolò Pirlo effettui le scommesse tramite le piattaforme gestite da Tommaso De Giacomo".

Fagioli scrive a Marinoni parlando di Nicolò Pirlo: "È uno di noi. È andato a recupero e suo papà l'ha beccato e gli ha bloccato i conti fino a che non ha compiuto i 18 anni. Ma fare a 17 anni 30k di credito è roba".

Cosa fa il figlio di Andrea Pirlo a 21 anni

Il figlio di Pirlo proprio ieri ha ufficializzato il suo ingresso nell'agenzia ‘You First', che cura gli interessi di parecchi calciatori, come Davide Calabria e Fabian Ruiz.

Grande appassionato di moda, nel 2023 ha lanciato il suo brand, ‘Ventidue'. Nell'occasione scrisse una toccante lettera al padre Andrea: "Ciao Papà, oggi è uscito il mio brand con un nome che è anche una dedica. Per anni ho urlato dagli spalti dei più grandi stadi il tuo nome mentre conquistavi il mondo del calcio con il 21 sulle spalle. Raccogliere la tua eredità è la sfida più ambiziosa della mia vita. Ho cambiato campionato ma rimani il mio modello, in casa e in trasferta. Oggi inizia la mia partita più importante e ho scelto di giocarla con il 22 sulle spalle".