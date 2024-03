Arresti e perquisizioni nella Federcalcio spagnola: coinvolti Rubiales e Piquè per la Supercoppa Tsunami sul calcio spagnolo con la Guardia Civile che ha perquisito la sede della Federcalcio e disposto già sette arresti e almeno altri 5 avvisi di garanzia. Sotto la lente di ingrandimento l’accordo sottoscritto nel 2019 per far disputare sei edizioni di Supercoppa in Arabia Saudita. Contratto che fruttò alla Federcalcio di Rubiales 40 milioni annui, di cui 24 andarono alla società di Gerard Piquè. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

L'Unità Centrale Operativa della Guardia Civile (UCO) sta effettuando perquisizioni presso la sede della Federcalcio spagnola, la RFEF, a Las Rozas nella ricerca di tutti i documenti relativi al contratto che la Federcalcio avrebbe firmato con l'Arabia Saudita per l'accordo di far disputare ben sei edizioni di Supercoppa di Spagna in terra araba, che ha rappresentato un'entrata nelle casse iberiche di circa 40 milioni l'anno. Tutto nasce a seguito delle prime verifiche sul contratto sottoscritto dall'allora presidente della federazione, Luis Rubiales, con l'azienda "Kosmos" facente capo a Gerard Piqué, che fu tramite nella trattativa col governo saudita.

Bufera sul calcio spagnolo con le autorità spagnole che hanno fatto irruzione nella sede della Federcalcio, predisposto altre perquisizioni e già diramato almeno sette richieste di arresto: un vero e proprio tsunami all'interno di una indagine relativa a presunti contratti irregolari sottoscritti negli ultimi cinque anni tra cui il già tanto chiacchierato accordo con l'Arabia Saudita per la Supercoppa, elemento che era già finito sotto la lente di ingrandimento.

La Supercopa d'Espana si giocherà in Arabia Saudita fino all'edizione 2029

L'operazione è diretta dal Tribunale di primo grado in coordinamento con la Procura di Madrid contro la corruzione e la criminalità organizzata: gli agenti dell'UCO hanno effettuato nella prima mattinata di mercoledì 209 marzo diverse perquisizioni e arresti in diverse province spagnole. Gli agenti stanno indagando su presunti reati relativi a corruzione aziendale, scorretta amministrazione e riciclaggio di denaro. Sono previste più di una dozzina di perquisizioni di abitazioni private e sette arresti , oltre a richieste giudiziarie a diversi enti pubblici e privati.

Il Tribunale di primo grado di Majadahonda, vicino a Madrid, ha iniziato ad indagare sul contratto di trasferimento della Supercoppa all'Arabia Saudita firmato dall'allora presidente della Federazione, Luis Rubiales, con l'ex calciatore Gerard Piqué, oggi imprenditore e, stando alle attuali indiscrezioni, uno degli indirizzi che gli agenti dell'UCO stanno cercando sarebbe proprio l'abitazione a Granada di Luis Rubiales dove sarebbero ancora presenti i documenti e i contratti sull'accordo.

Il Real Madrid premiato dopo la finale vinta contro il Barcellona nell'edizione 2024

Il contratto tra la RFEF e l'Arabia Saudita era stato firmato da Luis Rubiales con la società "Kosmos" di Gerard Piqué, intermediario nella trattativa con il governo arabo, che alla fine si è conclusa in modo positivo. Un accordo datato settembre 2019 in cui la Federazione firmò un contratto con l'Arabia Saudita da 40 milioni di euro per trasferire lì la Supercoppa spagnola per i successivi sei anni, per un valore complessivo di 240 milioni di euro da distribuire tra Federazione, club e intermediario l'agenzia Kosmos. Che per il lavoro svolto chiese ben 24 milioni. Secondo fonti investigative, le indagini in corso in queste ore, avrebbero prodotto già sette detenuti e altri cinque avvisi di garanzia.