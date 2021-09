Rubata l’auto dei genitori a Roma, Villar chiede aiuto: “Se sapete qualcosa…” Gonzalo Villar ha chiesto aiuto sui social per provare a ritrovare la Fiat 500 che è stata rubata nella notte ai suoi genitori. Il centrocampista della Roma ha pubblicato un messaggio in cui ha raccontato l’accaduto e ha pubblicato anche la foto della macchina: “Stamattina quando sono andati a prenderla per tornare in Spagna purtroppo non c’era”.

A cura di Vito Lamorte

Non è un buon periodo per Gonzalo Villar. Il calciatore spagnolo della Roma non è uno dei protagonisti della rosa giallorossa in questo inizio di stagione scoppiettante per la Magica: il classe 1998 è uno dei giocatori meno impiegati da José Mourinho e oggi ha denunciato il furto dell'auto dei suoi genitori nella Capitale. L'ex Elche ha reso nota la vicenda sui suoi canali social e in un thread ha raccontato così quanto è accaduto: "Ciao a tutti. Volevo farvi sapere che ieri notte hanno rubato la macchina (Fiat 500 Abarth, bianca, targa 5519 JXY) dei miei genitori parcheggiata sotto casa mia. Stamattina quando sono andati a prenderla per tornare in Spagna purtroppo non c’era. Se sapete qualcosa… Grazie!". In un messaggio successivo ha pubblicato anche la foto della macchina in questione.

Il centrocampista di Murcia non è tra i calciatori che José Mourinho vede meglio nel suo centrocampo e, difatti, il suo impiego finora è stato di undici minuti nel preliminare di ritorno di Conference League contro il Trabzonspor: numeri poco confortanti per un ragazzo che lo scorso anno aveva scalato le gerarchie nella linea mediana di Paulo Fonseca e si era conquistato un posto nel 3-4-2-1. Oggi la situazione è molto diversa e Gonzalo Villar, che è stato uno dei punti fermi della selezione Under 21 nel suo paese nell'ultimo Europeo, sta facendo fatica a trovare una collocazione nello scacchiere dello Special One.

Il giovane calciatore iberico era stato al centro di numerosi rumors di mercato ma, alla fine, era rimasto nella Capitale per provare a giocarsi le sue chance e cercare di convincere Mourinho di essere utile alla sua causa. Le qualità del ragazzo non sono in discussione e vedremo presto se l'allenatore della Roma riuscirà ad impiegarlo con più frequenza ma adesso le sue forze sembrerebbero concentrate sulla ricerca dell'auto rubata.