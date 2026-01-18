Rrahmani e Politano si aggiungono allo spaventoso elenco di infortunati del Napoli: adesso sono 9

Il Napoli tra e Champions e campionato, dove il calendario la metterà di fronte alla Juventus nel prossimo turno, dovrà rinunciare per infortunio quasi sicuramente anche a Rrahmani e Politano. L’elenco degli indisponibili è incredibile.

La situazione allarmante in casa Napoli in ottica infortunati l'aveva resa chiara subito Scott McTominay al termine della sfida pareggiata 2-2 dai partenopei qualche giorno fa in casa dell'Inter. In diretta tv lo scozzese elencò tutti gli infortunati della squadra di Conte sottolineando in questo modo le difficoltà che sta vivendo il gruppo per giocare queste partite ormai tutte ravvicinate. E come se non bastasse, ai 6 indisponibili del Napoli, subito dopo la sfida contro il Sassuolo l'elenco si è allungato con altri tre nomi: Rrahmani, Politano ed Elmas.

Tutti e tre non saranno in grado di giocare in Champions in settimana contro il Copenaghen e soprattutto rendono ancora più difficile la situazione in casa partenopea. De Bruyne, Lukaku, Gilmour, Meret, Neres e Anguissa dunque sono stati raggiunti in infermeria proprio dai tre che sono andati out col Sassuolo. Speranze per un recupero in Champions sono rivolte nei confronti di Elmas il quale potrebbe di fatto essere convocabile, ma sarà da valutare. Di fatto in questo momento Conte si ritrova a rinunciare a 9 giocatori: praticamente quasi una squadra titolare intera.

Il momento dell’infortunio di Politano col Sassuolo.

"Io faccio l'allenatore, chiedete ai dottori". Le frasi di Conte, poco prima della partita del Napoli contro il Sassuolo hanno messo in evidenza una situazione a dir poco critica e che sta facendo allarmare lo stesso allenatore. Tutto è iniziato con l'infortunio estivo di Lukaku che praticamente non è mai stato a disposizione di Conte per questa stagione e i cui tempi di recupero sono ancora incerti. Lo stesso De Bruyne, così come il connazionale belga, l'ha seguito con un altro guaio muscolare che dopo l'ottimo inizio di stagione poi non gli ha più permesso di scendere in campo e ancora oggi non si sa quando potrà rientrare con certezza a disposizione del tecnico.

Tutti gli altri, per problemi più o meno diversi, hanno dato forfait, compreso Anguissa il quale sta mancando tantissimo al centrocampo di Conte se consideriamo la contemporanea assenza anche di Gilmour che sta chiamando Lobotka agli straordinari. Champions ma anche campionato, dove il prossimo avversario sarà la Juventus del grande ex Spalletti che sfiderà l'altro ex Conte nello stadio che ha fatto grande il tecnico salentino proprio sulla panchina bianconera. Una sfida che dirà tanto sul cammino delle due squadre in campionato.