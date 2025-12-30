Ronaldinho senza tempo, a 45 anni incanta a footvolley col suo talento: la magia è intatta

La magia di Ronaldinho non conosce età: gioca e regala colpi a footvolley che lasciano tutti a bocca aperta. Il talento del fuoriclasse brasiliano è intatto.

Ronaldinho continua a stupire anche a 45 anni, dimostrando che il talento autentico non conosce limiti anagrafici. In un video diventato rapidamente virale sui social, l’ex fuoriclasse brasiliano di Barcellona, PSG e Milan regala l’ennesima perla della sua carriera infinita: giocate tanto semplici quanto geniali, capaci di lasciare senza parole chi lo guarda.

Non è solo colpi fine a sé stessi, ma l’ennesima prova di una visione del calcio fuori dal comune.

Ronaldinho senza tempo: a 45 anni incanta a footvolley

Il gesto nasce in modo naturale, quasi istintivo, come se il tempo non fosse mai passato e quel campo fosse ancora il palcoscenico dei suoi anni migliori tra Barcellona, Milan e Nazionale brasiliana. Ronaldinho non gioca per dimostrare qualcosa, ma per divertire e divertirsi, ed è proprio questa leggerezza a rendere ogni sua giocata speciale.

Il brasiliano conserva intatta la coordinazione, la sensibilità nel tocco e soprattutto quella fantasia che lo ha reso uno dei calciatori più amati di sempre. Anche lontano dal calcio professionistico, riesce ancora a influenzare il gioco, ispirando nuove generazioni e ricordando a tutti che il calcio è prima di tutto creatività.

Quel passaggio, destinato a fare scuola e a essere imitato sui campetti di tutto il mondo, è la sintesi perfetta del suo stile: imprevedibile, elegante, divertente. Ronaldinho non ha mai smesso di essere un artista del pallone e, ancora oggi, dimostra che la vera magia non svanisce con il tempo.