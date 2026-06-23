Ronaldinho al Ravenna, ora è anche ufficiale: l’annuncio tra Milano, Copacabana e l’Emilia-Romagna

Ronaldinho è stato ufficializzato dal Ravenna Calcio con un video-storia di un accordo epocale e che ha già fatto il giro del mondo. In attesa della presentazione e della conferenza che si terranno nelle prossime ore in America.

Il Ravenna ha comunicato ufficialmente l'ingaggio del brasiliano Ronaldinho, classe 1980, per la stagione sportiva 2026-27: l'incredibile notizia che è circolata nei giorni scorsi facendo in fretta il giro del mondo, è diventata dunque realtà sui social ufficiali del club di patron Cipriani che ha concluso con il "Gaucho" un accordo sportivo e commerciale senza precedenti. Lo stesso giro del pianeta che nel video di presentazione fa Ronaldinho e la nuova maglia con cui giocherà il Ravenna la prossima stagione con un obiettivo preciso: "Segnare l'ultimo gol da professionista qui".

Un tour intorno al mondo di qualche secondo per raccontare una delle più grandi operazioni di sempre, non solo per il Ravenna ma del calcio in generale: riuscire a tesserare e riportare su un campo Ronaldinho, a 46 anni suonati. Così il club di Cipriani ha voluto ufficializzare l'ingaggio della stella brasiliana che si è prestata ad un video che riassume quanto è accaduto e, soprattutto, quanto accadrà di quello che oramai è definito comunemente l'"affaire Dinho".

Ronaldinho al Ravenna, è ufficiale: in un video la "storia" dell'accordo

Il video infatti tocca alcuni momenti chiave dell'idea che Ignazio Cipriani, patron del Ravenna, ha saputo concretizzare. Tutto inizia a Casa Cipriani, Hotel di lusso a 5 stelle che ha dato il via all'operazione, a Milano, città che ha anche un fortissimo valore simbolico e di riferimento visto che Ronaldinho ci ha vissuto nel periodo in cui ha giocato al Milan tra il 2008 e il 2011. Qui infatti il brasiliano ha giocato in maglia rossonera dal 2008 fino a gennaio 2011. In quegli stessi anni Ariedo Braida (oggi vicepresidente del Ravenna) era direttore sportivo del Milan.

La seconda tappa vede Ronaldinho viaggiare su una barca nel Canal Grande a Venezia, ovviamente richiamando le origini della famiglia Cipriani con la maglia griffata che vola via e si ritrova magicamente su una spiaggia di Copacabana, a Rio de Janeiro, dall'altra parte del mondo, dove Ronaldinho ha giocato ai tempi del Flamengo. Da qui è un susseguirsi di altre città simbolo, Miami in Florida, dove ci sarà la conferenza ufficiale questa notte in contemporanea ai Mondiali, fino al ritorno in Italia, più precisamente al Benelli, lo Stadio casa del Ravenna.

Ronaldinho tra sogno e realtà: "Obiettivo, segnare un gol con la maglia del Ravenna"

Ancora non si sa cosa accadrà realmente anche perché il tutto è perfettamente orchestrato nel dire e non dire sul fronte sportivo. Su quello commerciale e del marketing è tutto più che chiaro e rivelato: l'accordo con Ronaldinho va ben oltre il semplice tesseramento con una partnership del suo marchio e di quello del Ravenna che si uniranno e appariranno sulla maglia ufficiale della squadra. Poi resta il sogno più grande: quello di rivedere Dinho almeno una volta con la palla ancora tra i piedi in una partita ufficiale. "Non avverrà" ha detto il ds del Ravenna Ariedo Braida che lo ha avuto al Milan, ma restano molti dubbi e tantissime aspettative: "Ha un obiettivo preciso" evidenzia il Ravenna a margine della presentazione, "segnare l'ultimo gol da professionista con la nostra maglia".