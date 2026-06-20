Ronaldinho al Ravenna ma non giocherà, Braida: “Ha 46 anni, magari fosse ancora in grado di farlo…”

La notizia dell’ingaggio da parte del Ravenna Calcio del “Gaucho” Ronaldinho ha animato il mondo del calcio. Ma a spegnere entusiasmi e sogni ci ha pensato Ariedo Braida per quello che, comunque, resta una straordinaria operazione commerciale.

Per qualche momento, tutti hanno preferito sognare ad occhi aperti e pensare davvero che la notizi dell'ingaggio di Ronaldinho da parte del Ravenna Calcio, in Serie C, potesse a tutti gli effetti essere considerato uno dei colpi maestri di calciomercato del Terzo Millennio. Rivedere il "Gaucho" in campo, in partite e in un torneo ufficiale, a 46 anni suonati e a dispensare ancora magie uniche di una classe infinita. Una notizia che si è trasformata purtroppo prima in una semplice speranza e poi in una totale illusione: Ronaldinho ha stretto davvero un accordo col presidente Cipriani, ma non per giocare. "Una questione di marketing, non scenderà in campo con noi", la precisazione del vicepresidente del Ravenna, Ariedo Braida che ha spento ogni entusiasmo.

L'esordio del Ravenna in Coppa Italia e la presenza di Ronaldinho

I tifosi del Ravenna, ma anche ogni appassionato di calcio, di fronte all'ultima conferma arrivata nella serata di venerdì 19 giugno, avevano già segnato in rosso sul calendario una data precisa: 9 agosto 2026. Il giorno in cui il Ravenna Calcio scenderà in campo per il primo atto della nuova stagione, in Coppa Italia Serie C contro il Benevento. Motivo? Assistere allo straordinario ed epocale ritorno in campo di Ronaldinho con la maglia del Ravenna dopo la conferma del suo nuovo accordo con il presidente del club, Ignazio Cipriani. "Ronaldinho farà un evento di marketing con noi ma non giocherà nel Ravenna in Serie C nella prossima stagione" ha però voluto precisare con la massima onestà il vicepresidente della società ravennate, Braida, che ha voluto mettere subito in chiaro una situazione ben presto sfuggita di mano.

La smentita e la spiegazione di Braida: "Non giocherà in C con noi"

Le parole del numero due del Ravenna hanno di fatto riportato in una dimensione corretta e reale una situazione che ha poco a vedere col puro calciomercato e che pone le proprie fondamenta in una manovra di puro marketing. Che aveva già fatto capolino qualche mese fa quando lo stesso Ronaldinho si era prestato a farsi fotografare con la sciarpa del Ravenna, nel più assoluto silenzio attorno a quelle immagini.

Ronaldinho al Milan (dal 2008 al 2011) con Braida che ricopriva il ruolo di ds

Pur mantenendo altissima l'asticella del colpo, coinvolgendo in un progetto unico una delle stelle più amate e seguite di sempre, di calcio vero e proprio se ne parlerà poco: " Anche perché Ronaldinho oggi ha 46 anni" prosegue Braida a Nicolò Schira. "Magari fosse ancora in grado di giocare… Dinho era un fenomeno ed è stato un giocatore meraviglioso. Lo sapete, mi lega a lui un rapporto bellissimo dai tempi del Milan, ma non giocherà in Serie C con noi".

Ronaldinho e l'universo commerciale che ha costruito nel calcio

Dunque cosa si cela dietro l'"operazione" Ronaldinho-Ravenna. Un ulteriore passo da parte del Gaucho sul fronte commerciale, visto che da quando ha appeso gli scarpini al chiodo si è dato da fare soprattutto nella cura e nel lacio del suo marchio in giro per il mondo del calcio. Ronaldinho ha legato la sua figura già da tempo a diverse medio-piccole realtà calcistiche: in America, nella TSL League Ine e nella W League, ha investito nel Greenville Triumph SC e nel Greenville Liberty SC; è co-proprietario di una franchigia di espansione, sempre negli Stati Uniti, la MASL, Major Arena Soccer League, indoor.

Il business si amplia anche su altri fronti squisitamente di marketing: "R Grupo Ronaldinho", lo stesso che lo legherà al Ravenna, si occupa da sempre di investimenti in franchigie sportive, promozione brand, partnership e fan engagement, che Ronaldinho porta in giro per il mondo sfruttando anche il suo ruolo di Ambassador per eventi di prima fascia, come gli attuali Mondiali 2026 o per il Barcellona, o altre realtà marginali, come la "Ronaldinho Global Street League", una street soccer league.