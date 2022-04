Ronald Koeman sarà il nuovo CT dell’Olanda: prenderà il posto di Van Gaal dopo i Mondiali Ronald Koeman sarà il nuovo CT dell’Olanda subito dopo i Mondiali in Qatar prendendo il posto di Van Gaal. A renderlo ufficiale è stata la nota diramata dalla Federazione.

A cura di Fabrizio Rinelli

L'Olanda ha deciso di giocare d'anticipo. Attraverso un comunicato ufficiale diramato sul sito ufficiale degli Orange, la Federazione ha fatto sapere che Ronald Koeman sarà il nuovo Ct della Nazionale. L'ex tecnico del Barcellona, esonerato dal club catalano lo scorso mese di ottobre 2021, inizierà il proprio incarico a partire dal termine dei Mondiali. A gennaio 2023 tornerà dunque sulla panchina dell'Olanda che aveva lasciato ad agosto 2020 proprio per accettare la corte del Barcellona. Il suo contratto con la Federazione olandese durerà fino alla Coppa del Mondo nel 2026 ed è stato ora firmato da entrambe le parti.

Koeman prenderà il posto di Luis Van Gaal che già sapeva di dover lasciare l'incarico di CT al termine dei Mondiali in Qatar che giocherà dopo essersi garantito brillantemente la qualificazione. Per assicurarsi un allenatore della nazionale con una vasta esperienza ai massimi livelli per il periodo successivo, la Federazione ha così preso presto l'iniziativa di avviare una discussione con Koeman. L'allenatore ha immediatamente accettato l'incarico: "Già a metà gennaio abbiamo quindi deciso di contattare Ronald, che era disponibile" ha fatto sapere l'Olanda all'interno del proprio comunicato.

“Non vedo l'ora di iniziare questa nuova collaborazione – ha detto Koeman dopo l'ufficialità del suo incarico – Poco più di un anno e mezzo fa non ho certo lasciato la nazionale olandese per insoddisfazione. La mia permanenza è stata buona, i risultati sono stati buoni e l'impatto con le gare internazionali è stato buono. Presto continueremo su quella strada. Questo per me è certo". Koeman prenderà dunque il posto di Luis Van Gaal che di recente ha inoltre fatto sapere di avere una forma aggressiva di cancro alla prostata. A confessarlo è stato lo stesso allenatore della nazionale Oranje durante il programma “Humberto” sulla Dutch TV questa sera. Il CT ora ha un sogno prima di lasciare la Nazionale: quello di portare l'Olanda più avanti possibile ai Mondiali.