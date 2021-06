Ronald Koeman continuerà ad essere l'allenatore del Barcellona anche per la stagione 2021-2022. A confermarlo è stato il presidente Josep Maria Bartomeu dopo la riunione ordinaria del consiglio di amministrazione svoltasi questo pomeriggio al Camp Nou, dove si è votato per la continuità per il tecnico oranje. L'annuncio del numero uno culé: "Dopo un periodo di riflessione per me, Ronald Koeman e Rafa Yuste; a nome del consiglio voglio annunciare che daremo continuità all'attuale guida tecnica. Siamo molto soddisfatti delle discussioni avute e che i confronti abbiano dato i loro frutti su cosa fare la prossima stagione e dopo una valutazione di quanto accaduto nella passata stagione".

Si è chiusa così l'incertezza delle ultime settimane in merito alla possibilità di un cambio alla guida tecnica del Barça. Laporta ha giustificato la necessità di un periodo di riflessione per analizzare quanto accaduto nella stagione appena conclusa e capire se vi fossero delle possibilità per migliorare quanto fatto: alla panchina del club catalano sono stati accostati diversi nomi ma vista l'impossibilità di arrivare a Pep Guardiola, il sogno di Laporta; ad Hansi Flick, che dopo aver lasciato il Bayern e ha firmato per la nazionale tedesca, e a Xavi Hernández, ecco che i vertici della società hanno pensato che fosse giusto continuare con Koeman.

L'allenatore olandese si trova a Barcellona e continuerà le sue vacanze in attesa di riprendere l'attività alla Ciutat Esportiva la seconda settimana di luglio. Joan Laporta vuole una squadra che sia in grado di competere per altri obiettivi e vuole dare continuità alla Copa del Rey vinta quest'anno. Dopo una partenza non buona, l'olandese è riuscito a trovare la quadra e a giocarsi il campionato fino alla penultima giornata. Koeman è convinto che la squadra può puntare alla Liga e alla Champions League.