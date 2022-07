Romeo Beckham fa gol su punizione come papà David, buon sangue non mente: “Sono orgoglioso di te” Romeo Beckham, secondo figlio di David, ha segnato il suo primo goal in carriera con l’Inter Miami II e lo ha fatto emulando la specialità del padre: il calcio di punizione.

A cura di Vito Lamorte

Romeo Beckham è il secondo figlio di David, calciatore e icona pop dell'Inghilterra e del Manchester United. Il 19enne ha segnato il suo primo goal in carriera con l'Inter Miami II con la specialità del padre, ovvero su calcio di punizione in carriera. Lo Spice Boy viene considerato uno dei migliori tiratori nella storia del calcio e contro l'Orlando City B nella MLS Next Pro il giovane Beckham ha ricalcato le orme del padre con un tiro da fermo davvero di pregevole fattura.

Beckham ha fornito l'assist che ha permesso a Shanyder Borgelin di far vincere l'Inter Miami II per 2-1. L'Orlando City B si era portata in vantaggio dopo 13 minuti con Moises Tablante, ma tre gol negli ultimi 20 minuti permesso ai padroni di casa di vincere.

Com'è stato il gol del giovane Beckham? Parabola perfetta dai 25 metri che ha beffato sul primo palo il portiere di Orlando City e si è infilato in rete. Tale padre tale figlio? In questo caso si può dire. Buon sangue non mente? Sì, anche questo modo di dire può essere azzeccato per la situazione.

Dopo aver visto il gol di suo, Beckham ha pubblicato una stories di Instagram per incorniciare il momento: "Ben fatto, sono così orgoglioso. Primo gol con la maglia del MIAMI”. Romeo rispose: "Ti voglio bene papà, era per te".

Il secondo figlio dello Spice Boy fece parlare di sé già qualche settimana fa, quando ha registrato una tripletta di assist in una partita e già si sprecarono i paragoni con il padre.

Romeo Beckham farà il calciatore professionista? In questo momento ogni tipo di percorso è aperto e non sappiamo se potrà ripercorrere davvero le orme del padre. Sarebbe ingiusto paragonarlo a David, che è stato uno dei migliori giocatori della sua generazione, ma Romeo dovrà fare il suo percorso e sarà il campo a decidere se potrà essere o meno un calciatore di successo.