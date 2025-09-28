Roma-Verona, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita

La Roma ospita il Verona allo stadio Olimpico per la 5a giornata di Serie A: si scende in campo alle ore 15:00, con diretta esclusiva in TV e in streaming per gli abbonati DAZN. Le formazioni di Gasperini e Zanetti.

La Roma ospita il Verona per la 5a giornata di Serie A 2025-2026: dopo la vittoria nel derby la Magica è alla ricerca di continuità e attende la squadra di Paolo Zanetti allo stadio Olimpico con fischio d'inizio alle ore 15:00 e diretta esclusiva in TV e in streaming per gli abbonati DAZN.

I giallorossi di Gian Piero Gasperini, a 9 punti in classifica e reduce dal successo nel derby, arrivato dall’esordio europeo vittorioso per 2-1 sul campo del Nizza e ora puntano a dare continuità di risultati dopo tre vittorie in quattro partite. L’Hellas Verona, invece, deve ancora trovare la prima affermazione stagionale in campionato, con tre pareggi e una sconfitta, e deve digerire l’eliminazione dalla Coppa Italia subita contro il Venezia: nell'ultimo turno di campionato ha fermato la Juventus e .

Partita: Roma-Verona

Orario: 18:00

Dove: stadio Olimpico, Roma

Quando: domenica 28 settembre

Competizione: 5a giornata di Serie A

Dove vedere Roma-Verona in diretta TV

Roma-Verona, sfida valida per la 5ª giornata di Serie A, si disputerà domenica 28 settembre 2025 alle 15:00 e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN. Telecronaca affidata a Ricky Buscaglia e commento tecnico di Alessandro Budel.

La sfida tra le squadre di Gasperini e Zanetti sarà disponibile anche in streaming sempre su DAZN, con gli abbonati che potranno usufruire dell'app dedicata o collegarsi direttamente al portale. La partita si potrà vedere sia su PC sia sui mobile.

Roma-Verona, le formazioni della partita della 5a giornata

Gasperini punta ancora su Pellegrini dal 1′ con Soulé e Ferguson nel trio d'attacco. C'è Ccelik con Mancini e Ndicka davanti a Svilar. Zanetti non cambia l'attacco con Giovane e Orban per sfruttare la loro velocità in ripartenza con Bernede pronto a lanciarli negli spazi.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Çelik, Mancini, Ndicka; Wesley, Koné, Cristante, Angelino; Soulé, Pellegrini; Ferguson. Allenatore: Gasperini.

VERONA (3-5-2): Montipò; Núñez, Nelsson, Frese; Belghali, Serdar, Akpa Akpro, Bernede, Bradaric; Orban, Giovane. Allenatore: Zanetti.