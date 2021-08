Roma-Trabzonspor dove vederla in TV su Sky, TV8 o DAZN: canale, orario e chi passa ai gironi Roma-Trabzonspor è la partita valida per il turno di ritorno del play-off di Europa Conference League. La partita si gioca oggi, giovedì 26 agosto, allo stadio Olimpico alle ore 19. È un match molto importante che decide il passaggio alla fase a gironi, i giallorossi hanno a disposizione due risultati su tre per qualificarsi. Tutte le informazioni sulla partita, dalle formazioni a dove vederla in TV e diretta streaming in chiaro.

Roma-Trabzonspor è la partita valida per il ritorno dei play-off di Europa Conference League, la nuova competizione introdotta dalla Uefa. Nella gara di andata giocata in Turchia la squadra di Josè Mourinho ha vinto con il risultato di 1-2 grazie alle reti segnate da Pellegrini e Shomurodov (in rete dopo il momentaneo pareggio di Cornelius). È un match molto importante quello che si gioca allo stadio Olimpico della Capitale con fischio d'inizio alle ore 19: in palio c'è la qualificazione alla fase a gironi.

Il match con i turchi capita tra l'esordio in campionato (vittoria contro la Fiorentina) e la seconda giornata di Serie A che vede i giallorossi impegnati contro la Salernitana (domenica 29 agosto). Possibile ricorso al turnover da parte del tecnico portoghese che questa avrà a disposizione l'ex attaccante del Chelsea, Abraham, pronto a subentrare a Shomurodov, favorito per una maglia da titolare.

Partita : Roma-Trabzonspor

: Roma-Trabzonspor Quando si gioca : giovedì 26 agosto 2021

: giovedì 26 agosto 2021 Dove si gioca : Stadio Olimpico di Roma

: Stadio Olimpico di Roma Orario : 19.00

: 19.00 Canale TV : Sky

: Sky Diretta streaming : Sky Go, Now, account Facebook, Twitter e canale YouTube dell'AS Roma

: Sky Go, Now, account Facebook, Twitter e canale YouTube dell'AS Roma Competizione: Conference League, play-off

Roma-Trabzonspor in diretta, dove vederla in TV e streaming in chiaro

Roma-Trabzonspor verrà trasmessa su Sky che cona DAZN ha acquisito i diritti per l'Europa Conference League. La partita sarà visibile in chiaro solo per gli abbonati del network satellitare che potranno sintonizzarsi sui canali Sky Sport 1 (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Football (numero 203 del satellite, 473 del digitale terrestre), Sky Sport (numero 251 satellite). La sfida dei playoff sarà visibile anche in diretta streaming e in chiaro su Sky Go (solo per abbonati) oppure sui Now (acquistando anche il ticket per il singolo evento) oltre agli account Facebook, Twitter e sul canale YouTube dell'AS Roma.

A che ora si gioca Roma-Trabzonspor, gli orari della partita

La gara tra Roma e Trabzonspor è in programma oggi, giovedì 26 agosto, alle ore 19. Il fischio d'inizio dell'incontro avverrà in casa dei capitolini, nello stadio Olimpico.

Conference League, le probabili formazioni di Roma-Trabzonspor

José Mourinho cambierà qualcosa nella formazione della Roma che giovedì 26 agosto affronta il Trabzonspor. Le scelte del tecnico portoghese dovrebbero insistere su Mancini e Ibañez quale coppia centrale in difesa mentre a centrocampo Diawara dovrebbe giocare al posto di Cristante. In attacco, in cima al 4-2-3-1, spazio a Shomurodov.

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibañez, Viña; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Carles Perez; Shomurodov. Allenatore: Mourinho.

TRABZONSPOR (4-3-3): Cakir; Bruno Peres, Ié, Vitor Hugo, Ismail; Bakasetas, Ozdemir, Hamsik; Gervinho, Tavares, Nwakaeme. Allenatore: Avci.

Con quale risultato la Roma si qualifica in Europa Conference League

La vittoria ottenuta nel match di andata (1-2) regala alla Roma un buon vantaggio per ottenere la qualificazione alla fase a gironi di Europa Conference League. Dettaglio importante da tenere in considerazione: le reti in trasferta non valgono più doppio come accaduto fino alla scorsa stagione. Con quali risultati i giallorossi passano il turno? Di seguito le combinazioni: