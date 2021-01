La Serie A torna subito in campo dopo le festività natalizie. Già prima dell'Epifania, il massimo campionato italiano aprirà i battenti al nuovo anno con le sfide previste nella 15a giornata. Roma-Sampdoria è uno dei match di questo turno che si giocherà oggi, domenica 3 gennaio, alle ore 15:00 allo stadio ‘Olimpico'. La sfida tra la squadra di Fonseca e quella di Ranieri, sarà importante non solo per il tecnico ospite che ritornerà nello stadio della sua città e incontrerà la squadra che ha allenato per alcuni anni, ma soprattutto per la classifica.

I giallorossi vengono dal successo casalingo contro il Cagliari nell'ultimo turno prima della sosta. La doppietta di Joao Pedro aveva messo in apprensione la squadra di Fonseca che è riuscita comunque a conquistare i tre punti. Per i blucerchiati invece la possibilità di giocare una grande partita e riscattare la sconfitta subita contro il lanciassimo Sassuolo di De Zerbi sotto i colpi di Berardi e compagni. La sfida sarà trasmessa in diretta TV e streaming su DAZN, così come per tutti gli abbonati all'offerta Sky-DAZN, ci sarà la possibilità di vedere la gara direttamente sulla piattaforma satellitare.

Roma-Sampdoria dove vederla in TV

La sfida tra la squadra di Fonseca e quella allenata da Ranieri, sarà trasmessa in esclusiva su DAZN. Coloro i quali posseggano una Smart Tv potranno seguire il match sui loro dispositivi collegandosi alla piattaforma che garantirà ai suoi abbonati anche la possibilità di vedere la gara dell'Olimpico su dispositivi portatili e computer. La partita tra giallorossi e blucerchiati sarà visibile anche su Sky, sul canale DAZN 1 (209) per tutti coloro i quali hanno aderito all'offerta Sky-DAZN.

La diretta streaming di Roma-Sampdoria

La gara sarà trasmessa sia in TV che in streaming su DAZN e tutti i tifosi e appassionati di calcio, attraverso un abbonamento da sottoscrivere, potranno seguirla collegandosi tramite l'app da dispositivi mobili (tablet e smartphone) o collegandosi direttamente dal web al sito ufficiale della piattaforma streaming.