Roma-Real Sociedad, dove vederla in TV e streaming su TV8, Sky o DAZN: le formazioni della partita di Europa League Roma-Real Sociedad è il match d’andata degli ottavi di finale di Europa League: calcio d’inizio oggi alle ore 18.45 allo stadio Olimpico di Roma; diretta tv e streaming su Sky e DAZN. Le ultime news sulle formazioni di Mourinho e Alguacil.

A cura di Vito Lamorte

La Roma ospita la Real Sociedad per la gara d'andata degli ottavi di finale di Europa League 2022/2023. Il sorteggio di Nyon non è stata benevola con i giallorossi, perché c'erano avversari più abbordabili dei baschi da affrontare ma Pellegrini & co erano consapevoli di dover pescare una testa di serie. Il match di andata si giocherà allo stadio Olimpico di Roma oggi, giovedì 9 marzo 2023, alle ore 18.45. Diretta TV e streaming su Sky e DAZN, non è prevista la diretta in chiaro su TV8.

Ultime news e formazioni. Mourinho non avrà Ibanez, squalificato, con lo Special One che potrebbe schierare Diego Llorente, ex della sfida, dal primo minuto. In attacco il tridente Dybala, Pellegrini, Abraham. Alguacil punterà sul solito 4-1-3-2 con Fernandez e Oyarzabal riferimento offensivo supportati da Mendez, Merino e Kubo.

I giallorossi di José Mourinho hanno eliminato il Salisburgo ai playoff, e vengono dall'importante vittoria in casa contro la Juventus: la Magica vuole provare ad arrivare in fondo in Europa League e proverà a far valere il fattore campo in vista del ritorno a San Sebastian. La Real Sociedad ha vinto il girone E davanti al Manchester United, qualificandosi direttamente agli ottavi: la squadra di Imamol Alguacil è al quarto posto in Liga e si giocherà le sue chance di andare in Champions fino alla fine. Nell'ultimo turno, però, Los Txuri-urdin non sono andati oltre un pareggio in casa contro il Cadice.

Partita: Roma-Real Sociedad

Dove si gioca: stadio Olimpico, Roma

Quando si gioca: giovedì 9 marzo 2023

Orario: 18.45

Diretta TV: Sky, DAZN

Diretta streaming: Sky Go, NOW, DAZN

Competizione: Europa League, andata degli ottavi di finale

Dove vedere Roma-Real Sociedad in TV: TV8, Sky o DAZN?

Roma-Real Sociedad sarà trasmessa in diretta TV su Sky, sui canali Sky Sport Football (numero 203) e Sky Sport (numero 253), e su DAZN, attivando l'app sulla smart tv. Per DAZN la telecronaca dell'incontro sarà affidata a Stefano Borghi, con il commento tecnico di Simone Tiribocchi.

Roma-Real Sociedad, dove vederla in streaming

Il match tra i capitolini e i baschi si potrà seguire anche in diretta streaming grazie all'app di Sky Go, per abbonati di Sky; a DAZN, da dispositivi mobile e da pc; e NOW, previo pagamento del pass sport previsto.

Europa League, le probabili formazioni di Roma-Real Sociedad

Mourinho non cambierà nulla nella sua formazione tipo: Mancini, Smalling e Ibanez davanti a Rui Patricio, con Zalewski e Spinazzola sulle corsie laterali e la coppia Cristante-Matic in mezzo al campo. Davanti Dybala e Pellegrini in appoggio ad Abraham.

Alguacil punterà sul solito 4-1-3-2: Remiro tra i pali con linea difensiva formata da Gorosabel, Zubeldia, Le Normand e Rico; Zubimendi nel ruolo di volante con il trio Mendez-Merino-Kubo a supportare il tandem d'attacco composto da Fernandez e il capitano Oyarzabal.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante Matic, Spinazzola; Dybala, Pellegrini, Abraham. Allenatore: Mourinho.

REAL SOCIEDAD (4-1-3-2): Remiro; Gorosabel, Zubeldia, Le Normand, Rico; Zubimendi; Mendez, Merino, Kubo; Fernandez, Oyarzabal. Allenatore: Alguacil.