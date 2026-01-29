Roma qualificata agli ottavi di Europa League, Bologna ai playoff con Dinamo Zagabria o Brann

Il gol di Ziolkowski segnato nella ripresa è pesantissimo, vale 8° posto e qualificazione diretta in virtù di una migliore differenza reti rispetto a Genk. Emiliani beffati, vanno agli spareggi (19 e 26 febbraio).

La Roma pareggia sul campo del Panathinaikos (1-1) con un gol pesantissimo di Ziolkowski dopo aver giocato 75 minuti in dieci per il rosso con il VAR comminato a Mancini, e si piazza in extremis tra le prime otto posizioni (migliore differenza reti rispetto al Genk) strappando la qualificazione diretta agli ottavi di marzo (unica squadra italiana che è riuscita a tagliare il traguardo). Un risultato che è tremendo per il Bologna: grazie alla vittoria per 3-0 sul Maccabi Tel Aviv, aveva accarezzato nella ripresa la possibilità di completare la rimonta in classifica. Nulla da fare per gli emiliani, gelati dalla "brutta" notizia arrivata da Atene, dove i giallorossi hanno piazzato la zampata decisiva nella fase più calda dell'incontro. Ai playoff in programma tra il 19 febbraio (andata) e il 26 febbraio (ritorno) vanno i rossoblù contro Dinamo Zagabria o Brann. La posizione in graduatoria (10° posto), infatti, fa sì che il sorteggio possa riservare in sorte una di quelle posizionate al 23° o al 24° posto. La certezza della squadra da affrontare tra una ventina di giorni arriverà domani alle 13, quando (subito dopo l'estrazione degli accoppiamenti in Champions League) ci sarà il sorteggio che determinerà il tabellone degli spareggi.

Le formazioni qualificate agli ottavi di Europa League

Lione, Aston Villa, Midtjylland, Betis, Porto, Braga e Friburgo le altre formazioni che, oltre alla Roma di Gasperini, entrano già nella griglia degli ottavi e risparmiano le fatiche del doppio turno. Per tutte l'appuntamento è rimandato a marzo (il 12 l'andata, il 19 il ritorno).

Bologna ai playoff, le possibili avversarie dei giallorossi

Il pareggio della Roma ad Atene ha ribaltato le gerarchie nelle prime otto posizioni. Bologna franato in decima posizione, giallorossi ancorati all'ultimo posto utile per evitare gli spareggi. La trama degli abbinamenti tracciati dal regolamento fa sì che ai felsinei tocchi in sorte una tra Dinamo Zagabria o Brann.