Roma-Milan, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni

La Roma di Gasperini ospita il Milan di Allegri nel posticipo della Serie A: tutte le informazioni sul big match e dove vederlo in tv e in streaming.

Uno scontro diretto importantissimo che potrebbe cambiare il volto della classifica: oggi, domenica 25 gennaio, la Roma ospita il Milan per il posticipo della 22esima giornata della Serie A. Sarà il secondo big match della domenica dopo Juventus-Napoli, due partite fondamentali per il destino della Serie A e per conquistare un posto nella prossima Champions League. Squadre in campo alle 20:45, diretta tv e in streaming su DAZN.

I giallorossi sono reduci da tre vittorie consecutive e dal trionfo fondamentale in Europa League che gli ha permesso di avvicinarsi all'accesso diretto agli ottavi di finale. L'obiettivo è quello di vincere contro una big in campionato per scalare posizioni e continuare a raccogliere i frutti in questo momento positivo. I rossoneri continuano la caccia al primo posto dell'Inter e non possono sbagliare perché rischiano di far diventare ancora più corta la classifica.

Partita: Roma-Milan

Quando: domenica 25 gennaio 2026

Dove: Stadio Olimpico, Roma

Orario: 20:45

Diretta TV: DAZN

Diretta streaming: DAZN

Competizione: Serie A

Dove vedere Roma-Milan in TV: la diretta della partita

Il testa a testa tra la squadra di Gasperini e quella di Allegri sarà visibile in esclusiva su DAZN in diretta tv. Basterà scaricare l'app sulla smart tv e accedere con il proprio abbonamento per seguire in diretta il big match di Serie A. Gli abbonati Sky che hanno attivato Zona DAZN potranno vedere la partita al canale numero 214 di Sky. Telecronaca affidata ad Andrea Marinozzi e Dario Marcolin.

Roma-Milan, dove vedere la diretta streaming: l'orario

Roma-Milan sarà il posticipo di questa giornata della Serie A ed è in programma per le ore 20:45. Anche per la diretta streaming ci sarà a disposizione l'app di DAZN che si può scaricare su tutti i dispositivi mobili. In alternativa gli utenti potranno collegarsi anche al sito web e accedere con le credenziali del proprio abbonamento prima di selezionare l'evento desiderato.

Roma-Milan, le probabili formazioni della partita di Serie A

Gasperini si affida ai suoi titolarissimi, a partire da Malen che all'esordio con la Roma ha fatto bene. Dietro di lui agiranno Dybala e Soulé sulla trequarti. Il Milan conferma in attacco la coppia formata da Pulisic-Leao, con Fullkrug che potrebbe partire dalla panchina ed essere utilizzato a partita in corso.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Rensch; Celik, Kone, Cristante, Wesley; Soulé, Dybala; Malen. Allenatore: Gasperini

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Athekame, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Leao. Allenatore: Allegri