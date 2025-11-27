Europa League
Roma-Midtjylland, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni

Roma-Midtjylland è il match valido per la quinta giornata della fase campionato di Europa League. La partita si giocherà oggi, giovedì 27 novembre con calcio d'inizio alle ore 18:45.
A cura di Fabrizio Rinelli
Roma-Midtjylland è il match valido per la quinta giornata della fase campionato di Europa League. La squadra di Gian Piero Gasperini sfiderà la squadra danese in una partita che si giocherà oggi, giovedì 27 novembre con calcio d'inizio alle ore 18:45 allo Stadio Olimpico. I giallorossi dopo la vittoria conquistata in casa della Cremonese in campionato hanno consolidato il primo posto in solitaria in Serie A ma ora devono sistemare anche la propria posizione in Europa League dove sono appena sei, infatti, i punti conquistati nei primi quattro turni, mentre l'avversaria di giovedì, il Midtjylland, guida a sorpresa la classifica in prima posizione.

Gasperini potrebbe perciò puntare sulla formazione migliore dando ulteriore minutaggio a Ferguson come perno del proprio reparto offensivo. L'irlandese, galvanizzato dal suo primo gol in campionato segnato proprio a Cremona, potrebbe essere il terminale d'attacco del 3-4-2-1 pensato dal tecnico giallorosso. Qui tutte le informazioni su dove vedere la partita in diretta tv e streaming e sulle formazioni.

  • Partita: Roma-Midtjylland
  • Dove: Stadio Olimpico, Roma
  • Quando: giovedì 27 novembre 2025
  • Orario: 18:45
  • Diretta TV: Sky
  • Diretta streaming: Sky Go, NOW
  • Competizione: Europa League, 5ª giornata

Dove vedere Roma-Midtjylland in TV: la diretta della partita

La sfida tra Roma e Midtjylland sarà trasmessa in diretta tv sulla piattaforma satellitare di Sky, previo abbonamento. I tifosi potranno così sintonizzarsi ai canali 201 o 252, rispettivamente Sky Sport Uno e Sky Sport. La telecronaca del match sarà affidata a Riccardo Gentile con il commento tecnico di Massimo Gobbi. Non è prevista alcuna diretta in chiaro.

Roma-Midtjylland, dove vederla in streaming

Roma-Midtjylland sarà disponibile anche in diretta streaming grazie all'app di Sky Go disponibile per tutti gli abbonati su dispositivi mobili come smartphone e tablet. Per tutti gli abbonati basterà accedere con le proprie credenziali e sintonizzarsi alla finestra dedicata all'evento. In alternativa anche l'opzione rappresentata da NOW.

Roma-Midtjylland, le probabili formazioni

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Hermoso, Ndicka; Wesley, Cristante, El Ayanoui, Tsimikas; Soulé, Pellegrini; Ferguson. All. Gasperini.

MIDTJYLLAND (3-4-2-1): Olafsson; Lee, Sorensen, Diao; Osorio, Billing, Castillo, Bak; Gogorza, Cho; Franculino. All. Tullberg.

