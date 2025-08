Roma-Lens, dove vedere l’amichevole in TV e streaming: orario e formazioni della partita

Roma-Lens è il match valido come amichevole per i giallorossi. La squadra di Gasperini sfiderà i francesi oggi, sabato 2 agosto, con calcio d’inizio alle ore 18:00 allo stadio Bollaert-Delelis di Lens. Qui tutte le informazioni su dove vedere la partita in diretta tv e streaming e sulle formazioni.

Roma-Lens è il match valido per la terza amichevole internazionale dei giallorossi in questo ritiro. La squadra di Gasperini sfiderà i francesi oggi, sabato 2 agosto, con calcio d'inizio alle ore 18:00 allo stadio Bollaert-Delelis di Lens. Dopo aver affrontato il Kaiserslautern in Germania e il Cannes, i capitolini sfideranno la squadra francese allenata da Pierre Sage in una sfida che sarà fondamentale per Gasp affinché possa valutare al meglio anche i nuovi arrivati.

Da questo punto di vista è stato fino a questo momento importante l'impatto di Ferguson in gol proprio in Germania e che sta dando ottime indicazioni all'allenatore giallorosso. La Roma non ha chiuso qui la sua sequenza di partita contro avversari internazionali. Pellegrini e compagni dopo il Lens saranno poi impegnati in due sfide in Inghilterra con due club di Premier: Aston Villa ed Everton. Qui tutte le informazioni su dove vedere la partita in diretta tv e streaming e sulle formazioni.

Partita: Roma-Lens

Quando: 2 agosto 2025

Orario: 18:00

Dove: stadio Bollaert-Delelis, Lens

Diretta TV: DAZN

Diretta Streaming: DAZN

Competizione: amichevole

Dove vedere Roma-Lens in TV

Roma-Lens sarà trasmessa in diretta tv su DAZN. Per farlo, gli abbonati, potranno accedere all'app scaricabile sulle normali smart tv e sintonizzarsi alla finestra dedicata all'evento.

Dove vedere Roma-Lens in diretta streaming

La sfida tra Roma e Lens sarà inoltre disponibile anche in diretta streaming. In questo caso tutti gli abbonati dovranno scaricare l'app di DAZN sul proprio smartphone o tablet ed accedere all'evento. In alternativa basterà collegarsi al sito di DAZN, sempre riservato agli abbonati, per vedere la partita.

Le probabili formazioni di Roma-Lens, le scelte di Gasperini

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Rensch, El Aynaoui, Koné, Angeliño; Soulé, Pisilli; Dovbyk. All.: Gasperini.

LENS (4-2-3-1): Gurtner; Udol, Sarr, Baidoo, Aguilar; Thomasson, Sylla; Guilavogui, Bermont, Sotoca; Satriano. All.: Sage.