Roma-Lazio, dove vederla in TV e streaming: probabili formazioni

A cura di Alessio Pediglieri

Aria di derby in Capitale, con Roma-Lazio che ai appresta a diventare il big-match della 19a giornata di campionato di Serie A. La partita dell'Olimpico si gioca stasera 5 gennaio 2025, alle 20:45: diretta in TV e in streaming in esclusiva per abbonati su DAZN.

Si gioca l'ultima giornata di andata del campionato italiano 2024-2025 che si conclude stasera col posticipo domenicale Roma-Lazio, ma non si potrà stilare una classifica definitiva né decretare il campione d'Inverno perché mancano all'appello diverse gare. Questo fine settimana infatti non si disputano tre partite per gli impegni di Supercoppa di Atalanta, Juventus, Inter e Milan. Con le due milanesi che devono recuperare anche un'altra partita, rispettivamente contro Fiorentina e Bologna. Resta però invariato il fascino di un derby che vede la Roma di Ranieri pronta alla rimonta sfruttando l'occasione del match diretto sulla Lazio di Baroni, ultimamente frenata in classifica.

Tra le due formazioni c'è un abisso di punti: sono ben 15 quelli di distacco, con i biancocelesti quarti e in piena zona Champions e i giallorossi in fortissimo ritardo, solo decimi e nel secondo lato della classifica seppur in risalita nelle ultime settimane. Claudio Ranieri non cambierà molto negli uomini, mentre il modulo potrebbe variare tra il 3-4-2-1 e il 3-5-2. Per la Lazio

Partita: Roma-Lazio

Quando: domenica 5 gennaio 2025

Dove: Stadio Olimpico (Roma)

Orario: 20:45

Diretta TV: DAZN

Diretta streaming: DAZN

Competizione: Serie A (19° turno)

Dove vedere Roma-Lazio in diretta TV

Roma-Lazio sarà una partita tra quelle in totale esclusiva DAZN. Il posticipo domenicale dell'Olimpico di questa sera si potrà vedere un TV unicamente scaricando l'app su una Smart compatibile, oppure utilizzare un apparecchio che la colleghi a internet: TIMVISION Box, dispositivi wireless come Amazon Firestick e Google Chromecast o una console da gioco come PlayStation e XBox.

Roma-Lazio, dove vederla in diretta streaming

Non solo tramite TV ma anche in streaming Roma-Lazio sarà esclusiva – a pagamento – degli abbonati DAZN. Ma anche chi è abbonato a Sky – se in contemporanea anche a DAZN, attivando il servizio di Zona DAZN, potrà vedere il derby di Roma su DAZN 1 che corrisponde al canale numero 214 di Sky, utilizzando anche l'app SkyGo.

Roma-Lazio, le probabili formazioni del derby di Serie A

Claudio Ranieri vuole i propri tifosi a raccolta per un appuntamento da non fallire. La Roma sta ricucendo i pezzi, di una stagione iniziata malissimo. Qualche segnale positivo c'è, nelle ultime due uscite sono arrivati una vittoria e un pareggio ma adesso serve continuità. L'11 iniziale rispecchierà quello di San Siro contro il Milan. Di fronte la lazio di Baroni che si è leggermente arenata in classifica pur mantenendo la quarta posizione.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Angelino; Dybala, El Shaarawy; Dovbyk. All.: Ranieri.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Dele-Bashiru, Rovella, Guendouzi; Isaksen, Castellanos, Zaccagni.