Roma già attiva sul mercato, ufficiale l’arrivo di Solbakken: Mourinho ha un nuovo jolly d’attacco La Roma ha annunciato l’ingaggio di Ola Solbakken in vista del mercato di gennaio: il norvegese arriva a costo zero e ha firmato fino al 2027 con i giallorossi. Mourinho ha un nuovo jolly per l’attacco.

A cura di Vito Lamorte

Mentre tutti guardano i Mondiali 2022, la Roma ha piazzato il primo colpo di mercato in vista di gennaio 2023. I giallorossi hanno ufficializzato l'arrivo di Ola Solbakken, che sarà un nuovo calciatore della rosa di José Mourinho e andrà a rinforzare il reparto offensivo del club capitolino.

L'attaccante norvegese del Bodo-Glimt è stato al centro di un duello di mercato, visto che anche il Napoli aveva provato a prenderlo in estate. Il giocatore ha scelto la Capitale e, come accaduto in questi ultimi due anni, il fattore determinante potrebbe essere stato Mourinho. Il calciatore arriva a costo zero, in seguito alla scadenza del contratto che lo legava con il suo vecchio club e ha firmato fino al 2027 con i giallorossi.

La nota ufficiale: "AS Roma è lieta di annunciare di aver raggiunto un accordo con Ola Solbakken a decorrere dal 2 gennaio 2023. Il 24enne norvegese ha firmato un contratto che lo legherà al Club fino al 30 giugno 2027".

Queste le prime parole di Solbakken da calciatore del club giallorosso: "Ho spinto tanto per realizzare il mio desiderio: volevo davvero diventare un giocatore della Roma e finalmente ora è realtà. La Roma mi ha colpito da subito, credo molto nel progetto e nei piani del Club e desideravo farne parte. Vengo qui per imparare e per migliorare, ma anche per dimostrare ciò che sono capace di fare. I tifosi della Roma sono i migliori che abbia mai visto e non vedo l’ora di giocare per loro".

Lo scorso anno Ola Solbakken si era messo in mostra nella Conference League e proprio contro la Roma si era fatto notare nel dello scacchiere tattico di Kjetil Knutsen, che lo schierava da esterno di destra o di sinistra nel suo 4-3-3. Mourinho potrebbe pensare di inserirlo tra i due trequartisti nel suo 3-4-2-1 o come esterno di centrocampo in caso vi sia necessità di spingere. Lo Special One ha un nuovo jolly offensivo e adesso vedremo che vestito cucirà addosso a Solbakken.