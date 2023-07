Roma-Estrela Amadora dove vederla in TV e streaming: orario e canale della partita amichevole L’amichevole tra Roma e Estrela Amadora si disputerà sabato 29 luglio, calcio d’inizio previsto per le ore 21. La partita sarà trasmessa in diretta TV e streaming su DAZN.

A cura di Alessio Morra

Gioca tanto la Roma, che stasera in Portogallo disputerà già la quarta amichevole pre-campionato. Mourinho cerca già risposte dalla sua squadra che alle ore 21 ad Albufeira scenderà in campo contro l'Estrela Amadora, compagine portoghese come il Braga che ha impattato 1-1 con i giallorossi pochi giorni fa. Dybala sempre titolare con Pellegrini e Belotti.

La partita tra l'Estrela Amadora e la Roma si disputerà sabato 29 luglio, nella città portoghese di Albufeira, calcio d'inizio alle ore 21:00. La partita si potrà seguire sia in diretta TV che in streaming con DAZN, che manderà in onda l'incontro in esclusiva.

La probabile formazione della Roma. Mourinho stasera schiera quella che al momento si può considerare la formazione titolare. Pellegrini e Dybala alle spalle di Belotti. In porta Rui Patricio. In difesa c'è N'Dicka, a metà campo Aouar, mentre Kristensen presidierà la fascia destra.

Partita: Roma-Estrela Amadora

Quando: sabato 29 luglio 2023

Orario: 21:00

Dove: Albufeira, Portogallo

Diretta TV: DAZN

Diretta streaming: DAZN

Competizione: Amichevole

Dove vedere Roma-Estrela Amadora in diretta TV

La seconda partita portoghese dei giallorossi del pre-campionato sarà trasmessa da DAZN che ha i diritti in esclusiva. Per seguire l'amichevole in TV serviranno, oltre all'abbonamento, una Smart TV o un dispositivo come Google Chromecast o FireStick TV.

Roma-Estrela Amadora dove vederla in streaming

L'amichevole tra la Roma e l'Estrela Amadora sarà visibile anche in streaming tramite DAZN, che detiene i diritti in esclusiva anche dello streaming.

Amichevole, le formazioni ufficiali di Roma-Estrela Amadora

Poche sorprese nella formazione della Roma. Mourinho schiera in avanti Belotti, alle sue spalle Pellegrini e Dybala. N'Dicka, Aouar e Kristensen in campo dall'inizio.

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ndicka; Kristensen, Cristante, Aouar, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Belotti.

Estrela Amadora (3-4-3): Brigido; Gaspar, Lopes, Mansur; Jean Felipe, Souza, Vito, Joao Reis; Ronald, Tavares, Ndo.