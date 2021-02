Stephan El Shaarawy rappresenta il classico fiore all'occhiello nel mercato invernale della Roma. Come tutti gli altri club anche i capitolini hanno dovuto accettare controvoglia le limitazioni economiche che ha imposto la pandemia e, così, hanno dovuto centellinare idee e soldi. Acquisti oculati, che si contano sulle dita di una mano ma che serviranno a rinforzare la rosa che attualmente ricopre il ruolo di terzo incomodo nella sfida scudetto tra Milan e Inter. Tra i nuovi arrivi, anche Stephan El Shaarawy che non è un volto totalmente inedito, bensì un gradito e atteso ritorno.

La prima volta capitolina del Faraone è datata 2016. Sono passati cinque anni, tanta esperienza – anche all'estero – ma lo stesso principio di base: tornare a fare bene soprattutto in campo in un ambiente che conosce bene e che lo conosce a fondo. Ora come allora, cioè puntando lo sguardo al prossimo appuntamento in Nazionale, l'Europeo: "Come quando arrivai qua la prima volta anche adesso voglio prendermi una maglia azzurra attraverso la Roma" ha detto nella presentazione ufficiale.

La situazione – da mesi – non era ottimale: El Shaarawy aveva di fatto chiuso la sua avventura cinese ma ha sempre trovato difficoltà nell'ufficializzare il suo ritorno. Da tempo si allena da solo, da mesi non gioca una partita di livello, le sue condizioni fisiche restano al momento un punto interrogativo, ma nessuno sembra preoccuparsene: "Il mio obiettivo è tornare in campo il prima possibile, scrivere un nuovo capitolo nella mia storia con la Roma che ho sempre seguito anche in questi anni. Mi sono allenato a fondo, ho sentito tanto entusiasmo e fiducia in questo gruppo e anche la presenza del tecnico".

A proposito di Fonseca, le ultime vicissitudini sono astate anche al centro dei rapporti del portoghese con la stella della squadra, Edin Dzeko, declassato dal ruolo di capitano ed escluso dalla rosa da alcune settimane (potrebbe però rientrare con la Juventus). Per tutti, un problema che potrebbe minare dall'interno la squadra ma per El Shaarawy no: "Ho visto Edin, l'ho trovato sereno, sorridente. Sono felice di averlo ritrovato qui in giallorosso, non mi sembra ci siano problemi così gravi".