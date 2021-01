In attesa di sciogliere i dubbi sul caso Dzeko e sull'eventuale permanenza del bosniaco nella Capitale, la Roma ufficializza il colpo di mercato El Shaarawy. Il club attraverso una nota ha formalizzato l'ingaggio dell'attaccante alla sua seconda esperienza in giallorosso. Nessun dubbio anche sul numero di maglia scelto dall'attaccante che ha ritrovato il suo 92.

Non ci sono più dubbi, Stephan El Shaarawy è nuovamente un calciatore della Roma. Un'operazione di mercato che si sarebbe dovuta chiudere già nei giorni scorsi, ma che invece ha dovuto fare i conti con la positività al Covid del Faraone, reduce dalla conclusione della sua esperienza in Cina. Contratto fino al 2024 per il classe 1992 che ha già scelto la maglia numero 92, già indossata nella sua prima esperienza nella capitale (iniziata con la 22). Non un giorno come tutti gli altri quello scelto per l'annuncio: 5 anni fa infatti come oggi, El Shaarawy segnò il suo primo gol in giallorosso.

Le cifre del contratto di El Shaarawy con la Roma sono note da tempo: ingaggio da 2.5 milioni di euro, che dovrebbe però superare i 3 milioni bonus compresi. Grande entusiasmo da parte del calciatore che al sito del club ha dichiarato: "Quando arrivai a Roma la prima volta mi resi conto che questa città e questo Club impiegano davvero poco tempo a entrarti dentro. Andandomene ho capito che ti restano nel cuore per sempre”, ha dichiarato l’attaccante. “Ora non vedo l’ora di tornare a lottare per questa maglia".

Parole di soddisfazione anche per Tiago Pinto, che sfrutterà le ultime ore di mercato per rinforzare ulteriormente la rosa a disposizione di Fonseca: "Tutti conoscono le qualità di El Shaarawy, ma in pochi sanno quanto sia stato forte il suo desiderio di tornare a lottare per la maglia giallorossa: la sua volontà e la sua adesione al nostro progetto hanno fatto la differenza e oggi siamo felici di poterlo accogliere a Roma".