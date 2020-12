Il 2-0 del Benevento sul Genoa costringe i liguri all'ennesima sconfitta in campionato. Un ko diventato fatale per Rolando Maran. Il tecnico dei rossoblù è stato infatti esonerato dal club di Preziosi. Sollevato dall'incarico ma non ancora ufficialmente (non c'è ancora un comunicato sui canali del club) Maran, al suo posto siederà sulla panchina del Genoa quel Davide Ballardini che giunge alla sua quarta avventura in rossoblù. Fatali i gol di Sau e Roberto Insigne per la decisione della società. Il Genoa non vince una partita in campionato dalla prima giornata quando la squadra di Maran superò 4-1 a ‘Marassi' il Crotone.

Da quel momento in poi, con una squadra costruita al meglio dal ds Faggiano (poi andato via) per giocare una stagione serena, i rossoblù non hanno più visto i 3 punti. Nelle successive gare sono arrivate infatti 8 sconfitte e 4 pareggi che fanno del rendimento del Genoa uno dei peggiori degli ultimi anni. Serviva una scossa alla squadra e all'ambiente e ora Ballardini sembra essere l'uomo giusto nel momento peggiore del Genoa. Dovrà salvare ancora una volta il club dalla retrocessione in Serie B.

Il Genoa esonera Maran e richiama Ballardini

Due gol subiti dal Benevento e l'inevitabile esonero di Rolando Maran. Non poteva permettersi un ko contro i sanniti il Genoa in un vero e proprio scontro diretto salvezza. E invece è arrivata l'ottava sconfitta in campionato che ha costretto la società a prendere subito questa drastica decisione. Davide Ballardini è alla sua quarta esperienza sulla panchina del Genoa. Tutto è iniziato nel novembre 2010 quando era subentrato all’esonerato Gian Piero Gasperini.

Poi nel gennaio del 2013 il subentro al posto di Luigi Delneri. Nel 2017, infine, aveva ereditato la panchina da Ivan Juric, pure lui esonerato che è poi passato al Verona. Ora l'ennesima avventura con il club ligure che dovrà salvare quella che sarà l'ennesima stagione difficile per evitare una cocente retrocessione in B. Dalla sua, Ballardini, ha una squadra con ottime individualità e che ha grande qualità. L'allenatore domani sarà a Genova per parlare con la società e iniziare la sua avventura.