Roberto Martinez vittima dei ladri: aveva oltre un milione di euro in casa tra orologi e gioielli

A Cascais i ladri hanno fatto razzia nella casa di Roberto Martinez e della moglie Beth Thompson. Furto da circa un milione di euro, rubati una dozzina di orologi e gioielli di alto valore.

Il Commissario Tecnico del Portogallo Roberto Martinez e la moglie Beth Thompson qualche giorno fa sono usciti per qualche ora, una volta ritornati a casa hanno trovato, tanto per usare un eufemismo, una sgraditissima sorpresa. Perché durante quelle ore di assenza i ladri hanno fatto razzia, rubando orologi e gioielli di lusso per un valore stimato di circa un milione di euro. La polizia portoghese sta indagando. Lavoro complicato perché non ci sono immagini delle telecamere in tutta la zona circostante.

Furto di grande valore a casa del CT del Portogallo

Sabato scorso Martinez e la moglie, che vivono a Cascais, meravigliosa cittadina affacciata sull'Oceano Atlantico, non lontano da Lisbona, hanno deciso di trascorrere un paio d'ore di relax. Sono stati lontani dall'abitazione circa quattro ore, che sono bastate a una banda di ladri che ha fatto irruzione e ha fatto incetta di preziosi: gioielli e orologi dal valore totale di almeno 800 mila euro, come riporta il Correio da Manha. Mentre la CNN del Portogallo scrive che sono stati rubati dodici orologi di grandissimo valore. La polizia ha iniziato prontamente le indagini. Secondo quanto riferiscono i media portoghesi questi ladri avrebbero studiato il colpo nei minimi dettagli nelle ultime settimane, perlustrando la zona e le mosse dei proprietari. Una volta entrati sono piombati in ogni stanza della villa.

Secondo la polizia locale il furto sarebbe stata opera di una banda specializzata in furti in proprietà di alto livello. I ladri sarebbero entrati dalla cucina, mentre il furto sarebbe stato scoperto dal custode, che dopo aver terminato, parole sue, il lavoro in cantina, avrebbe trovato la casa saccheggiata.

La carriera di Roberto Martinez: da due anni e mezzo allenatore del Portogallo

L'allenatore del Portogallo è spagnolo, la moglie l'ha conosciuta quando giocava in Scozia, Beth Thompson è scozzese. Sposati da sedici anni, hanno due figli, vivono a Cascais da quando, nel 2023 è stato nominato selezionatore della nazionale. Nel 2024 si fermò ai quarti degli Europei, battuto ai rigori dalla Francia, mentre lo scorso giugno ha conquistato da C.T. la Nations League, battendo sempre ai rigori la Spagna. Martinez è ormai specializzato nell'allenare nazionali, visto che prima di essere scelto dal Portogallo è stato per oltre sei anni il tecnico del Belgio, che guidò al quarto posto nei Mondiali 2018.