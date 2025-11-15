Rissa furibonda dopo Francia-Colombia: il mischione invade il campo dove si gioca Argentina-Messico

Rissa furibonda dopo il fischio finale di Francia-Colombia, partita del Mondiale Under 17 che si sta disputando in Qatar. Il litigio tra i membri delle due squadre ha invaso il campo dove si stava giocando Argentina-Messico.

Una vera e propria corrida che ha sorpreso tutti, le persone sugli spalti e i commentatori che hanno raccontato il match. L’episodio ha spinto la Federazione francese a presentare un reclamo formale alla FIFA.

Caos al Mondiale U17: rissa tra Francia e Colombia dopo il fischio finale

L’eliminazione della Colombia dal Mondiale Under 17 in Qatar è stata segnata da un finale turbolento: la sconfitta per 2-0 contro la Francia è degenerata in una rissa tra giocatori e membri degli staff tecnici di entrambe le squadre.

Secondo le ricostruzioni, la scintilla sarebbe stata accesa da Christ Batola, numero 10 francese, che negli ultimi minuti della partita avrebbe provocato i giocatori colombiani con gesti provocatori dopo il secondo gol. La tensione, già alta durante il match, è esplosa subito dopo il fischio finale, con l’attaccante colombiano Santiago Londoño tra i primi a reagire, dando il via a spintoni e scambi violenti.

La rissa ha coinvolto diversi giocatori, membri dello staff e persino familiari scesi dagli spalti, mentre il personale di sicurezza faticava a contenere la situazione. Da segnalare, inoltre, che Londoño era già stato espulso nei minuti finali del match per proteste plateali contro l’arbitro.

La Francia agli ottavi del Mondiale U17

La Francia Under 17 supera la Colombia per 2-0, assicurandosi l’accesso agli ottavi di finale del Mondiale U17 in corso in Qatar. Ancora una volta tra i protagonisti Abdoulaye Camara, centrocampista classe 2008 dell'Udinese, schierato titolare e premiato come migliore in campo. Se la vedrà con la vincente del match tra Brasile e Paraguay.