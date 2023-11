Rio Ferdinand lascia la diretta tv e va via, nessuno sa perché: “Circostanze impreviste” Rio Ferdinand lascia la diretta tv di TNT Sports a metà partita tra PSG e Newcastle: gli spettatori si sono chiesti cosa fosse successo ma Laura Woods ha rassicurato tutti.

Rio Ferdinand ha lasciato lo studio TNT Sports durante la partita di Champions League tra PSG e Newcastle di martedì sera, chiusasi con il risultato di 1-1. L'ex difensore del Manchester United e della nazionale inglese era a bordo campo insieme all'ex centrocampista dei Magpies, Jermaine Jenas, ma ad un certo punto è dovuto andare via a causa di "circostanze impreviste", secondo la conduttrice Laura Woods.

Tuttavia la giornalista ha rassicurato i fan sulla situazione dell'ex stella del Manchester United e a coprire l'assenza di Ferdinand ci ha pensato il telecronista Ally McCoist, che ha raggiunto Woods e Jenas dopo il fischio finale per discutere di un finale mozzafiato che ha consegnato al Newcastle un solo punto in virtù del rigore concesso al PSG.

Successivamente è stato confermato che Rio Ferdinand era tornato nella sua camera d'albergo a Parigi per riposarsi dopo qualche problema di salute che si portava dietro da giorni. Mentre andava all'aeroporto veniva filmato dal commentatore di TNT Sports, Darren Fletcher, e spiegava così la sua situazione: "Fletch, quando vieni con me, questo è quello che succede. Quasi non ce l'ho fatta a fare questo volo, amico. Quasi non ce l'ho fatta a fare questa partita. C'è il Manchester United a Istanbul. Dovevo fare questa partita, amico!".

Poco fa la leggenda dello United ha pubblicato un post su X: "Niente panico gente… sono vivo e vegeto, pronto per la partita di stasera a Istanbul!"

Il Newcastle sembrava pronto a conquistare i tre i punti dopo che Alexander Isak aveva approfittato di un errore di Donnarumma ma nel finale Kylian Mbappe ha permesso ai parigini di pareggiare con un rigore molto criticato.

Stasera tocca al Manchester United in casa del Galatasaray: i Red Devils devono solo vincere per poter sperare fino alla fine di qualificarsi per gli ottavi. Al momento la squadra di Erik ten Hag è ultima con 3 punti ma le due contendenti (Galatasaray e Copenaghen) ne hanno appena uno in più.