La Roma ha presentato un esposto alla Lega Serie A per chiedere spiegazioni in merito al rinvio al 7 aprile della gara Juventus – Napoli originariamente prevista per il 17 marzo, cioè quattro giorni prima di Roma-Napoli, e in subordine chiedere il rinvio del match contro i partenopei. Nella lunga lettera firmata dall'amministratore delegato giallorosso Guido Fienga e inviata al presidente della Lega Serie A Paolo Dal Pino, all’ad Luigi De Siervo e al capo delle competizioni Andrea Butti, i toni utilizzati dal dirigente del club capitolino sono decisamente forti, tant'è che la decisione presa dalla Lega viene descritta come una "decisione assunta con il solo intento di fornire un ingiusto (quanto pacifico) vantaggio al Napoli a discapito della Roma con evidente condizionamento del regolare esito del campionato".

In conclusione la Roma chiede anche "opportuni provvedimenti correttivi" da parte della Lega Serie A in merito al rinvio di Juventus-Napoli, ‘minacciando' "ogni azione a tutela della società, degli azionisti e dei nostri tifosi". L'ad del club giallorosso in via subordinata chiede eventualmente il rinvio a data da destinarsi del match Roma-Napoli in programma il 21 marzo prossimo sposando così la proposta lanciata dai tifosi romanisti sui social network con l'hashtag #rinviateRomaNapoli: “In via subordinata – si legge infatti nella parte conclusiva della missiva – formuliamo sin d’ora formale richiesta di posticipazione, a data da destinarsi, della gara Roma-Napoli”.

Nella stessa lettera la Roma spiega anche le motivazioni che hanno portato il club giallorosso a formulare queste richieste alla Lega di Serie A: "State sollevando il Napoli dall’impegno di giocare la partita contro la Juventus, già ufficialmente calendarizzata il 17 marzo, consentendogli un maggior tempo di preparazione della successiva partita contro la Roma ed un risparmio dei suoi giocatori (alcuni dei quali peraltro sotto diffida) – prosegue infatti l'esposto firmato dall'ad Guido Fienga – mentre, come vi è noto, la stessa Roma è impegnata il 18 marzo nella partita serale di Europa League a Kiev, in Ucraina, con ritorno previsto nella tardissima notte tra giovedì e venerdì. Tutto ciò, peraltro, senza avere la possibilità di giocare il lunedì a causa della finestra Uefa”.

Altra grana dunque per la Lega di Serie A dopo quelle che riguardano sia l'assegnazione dei diritti tv del triennio 2021-2024 che l'ingresso di fondi di investimento nella Lega. E anche in quest'ultima occasione la Roma si trova sul fronte opposto rispetto all'asse De Laurentiis-Agnelli.