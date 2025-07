Riccardo Saponara si ritira a 34 anni ma non lascerà il calcio: quale sarà la sua nuova carriera

Saponara si ritira dal calcio giocato dopo la breve esperienza in Turchia, ma ritorna in Italia: lavorerà nello staff di una squadra di Serie B mentre studia a Coverciano.

Riccardo Saponara ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo e dare l'addio al calcio giocato a 34 anni. L'ex Fiorentina ha scelto di mettere fine alla sua carriera da calciatore dopo l'avventura all'Ankaragücü, terminata a febbraio senza grande clamore: da quel momento non ha più trovato una squadra in cui giocare e prima dell'inizio della nuova stagione ha deciso di voltare pagina con un ruolo inedito, il primo di questa nuova avventura.

Come rivelato da lui stesso con una foto pubblicata su Instagram, Saponara entrerà a far parte dello staff tecnico della Carrarese che il prossimo anno giocherà in Serie B. Affiancherà l'allenatore Antonio Calabro in questa nuova esperienza, tracciando la strada per una carriera che potrebbe anche portarlo in panchina alla guida di una squadra.

Saponara entrerà nello staff della Carrarese

Il cerchio si è chiuso in Turchia con una manciata di presenze, dopo aver giocato per anni in Serie A tra Milan, Empoli e Fiorentina, oltre che con la Nazionale, ma si riaprirà proprio in Italia con una nuova veste. Saponara saluta il calcio da giocatore ma senza prendersi nessuna pausa ha annunciato già la sua nuova avventura: su Instagram ha pubblicato una storia con la maglia della Carrarese, squadra che lo ha accolto nel suo staff tecnico per affrontare la Serie B il prossimo anno.

Saponara sta frequentando il corso per diventare allenatori che si tiene a Coverciano e nel frattempo ha deciso di farsi le ossa affiancando Calabro per il prossimi campionato: dovrà aiutarlo a preparare la squadra al meglio e i prossimi impegni apriranno per lui una finestra sul passato: il 25 luglio infatti affronterà la Fiorentina di Pioli dove ha giocato tra il 2021 e il 2023 prima di approdare al Verona.