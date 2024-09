video suggerito

Retropassaggio di Olivera, Caprile raccoglie con le mani: la Juve protesta, l’arbitro fa giocare Proteste della Juventus per il retropassaggio di Olivera in area di rigore: l’arbitro Doveri fa giocare ma qualche dubbio resta. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

Proteste della Juventus per il retropassaggio di Matias Olivera che Caprile ha raccolto con le mani all'inizio della ripresa della sfida contro il Napoli. Il terzino messicano ha toccato all'indietro, in maniera piuttosto orientata e in apparenza volontaria, verso un compagno ma con l'arrivo di un avversario si è fiondato il portiere, raccogliendo con le mani. L'arbitro Doveri non l'han valutato volontario e ha lasciato giocare tra le proteste dell'intero stadio. l Var però in questi casi non può intervenire

Il direttore di gara ha ammonito l'allenatore della Juve, Thiago Motta, per proteste.

Retropassaggio di Olivera, l'arbitro fa giocare: cosa è successo

Il terzino sinistro del Napoli Olivera anziché rinviare ha accomodato il pallone al centro dell'area e Caprile l'ha bloccato la sfera con le mani. Il calciatore messicano probabilmente voleva toccare ad un compagno ma è intervenuto il portiere: l'arbitro avrebbe dovuto fischiare un calcio di punizione a due in area per la Juventus.

La squadra bianconera avrebbe battuto un calcio di punizione sulla linea dell’area di piccola in area di rigore, alla distanza di 5,5 metri.

Ai microfoni di Dazn, l'ex arbitro Luca Marelli ha commentato così l'episodio: "Doveva essere fischiata la punizione indiretta in area per la Juventus, quello di Olivera è un retro-passaggio volontario. Su questa occasione, però, il VAR non può intervenire".