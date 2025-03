video suggerito

Simeone fa lo sgambetto all’assistente dell’arbitro a bordocampo: fa una capriola impressionante Durante la partita della Liga l’arbitro è stato travolto da Simeone e si è ritrovato con le gambe all’aria: l’argentino gli ha fatto uno sgambetto mentre stava correndo. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Ada Cotugno

Un piccolo incidente ha interrotto la partita tra Espanyol e Atletico Madrid nel secondo tempo: l'assistente dell'arbitro, il signor Rodriguez Moreno, si è trovato improvvisamente con le gambe all'aria dopo essere stato travolto da Giuliano Simeone che lo ha involontariamente fatto cadere con uno sgambetto mentre si stava allenando accanto alla sua panchina. Il fischietto spagnolo ha fatto una capriola pazzesca ma si è rialzato indenne con un gesto atletico che però ha consegnato ai tifosi una delle immagini più divertenti.

L'arbitro si è ritrovato a testa in giù e con le gambe all'aria in una frazione di secondo, senza capire cosa fosse successo realmente. Per fortuna è riuscito a finire la partita per cui era stato designato, nonostante nella caduta improvvisa che poteva procurargli qualche problema alle spalle.

Simeone fa cadere l'assistente dell'arbitro

È stato Giuliano Simeone a innescare la capriola del guardalinee che stava semplicemente seguendo l'azione in campo correndo sulla linea con la bandierina in mano. Il giocatore dell'Atletico Madrid si stava allenando accanto alla sua panchina quando a un certo punto ha incrociato la traiettoria dell'arbitro: l'argentino involontariamente lo ha fatto cascare facendogli lo sgambetto e scatenando una caduta impressionante.

Il signor Rodriguez Moreno stava correndo a tutta velocità e per questo la sua capriola è stata quasi scenografica. Si è ribaltato, per fortuna senza farsi male, ma immediatamente si è rialzato finendo a un certo punto con i piedi per aria e le braccia per terra per darsi la spinta e rimettersi in sesto. Dalla panchina Simeone ha cercato di attirare l'attenzione dell'arbitro in campo per fermare un momento il gioco, ma l'assistente è riuscito a continuare senza grandi problemi dopo aver regalato a tutto il web l'immagine più bizzarra di questa settimana.