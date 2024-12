Reijnders salva il Milan contro il Verona con un gol pazzesco: vittoria rossonera, ma Leao va KO

video suggerito

A cura di Ada Cotugno

Servivano i tre punti e a Verona il Milan è riuscito a completare la missione. Non senza qualche insidia, come un primo tempo bloccato e l'infortunio di Leao alla mezz'ora di gioco che aveva complicato di molto la situazione: senza il grande leader in campo il brivido era dietro l'angolo, ma alla fine ci ha pensato un gol bellissimo di Reijnders a rendere tutto facile per i rossoneri che si prendono una vittoria importantissima per aprire la giornata di Serie A.

Primo tempo bloccato, Leao esce dal campo

L'inizio della partita non è stato incoraggiante per il Milan, contestato anche dai tifosi sul finire del primo tempo: delusi dallo spettacolo visto in campo, i sostenitori presenti a Verona si sono fatti sentire soprattutto perché i rossoneri nella prima parte di gara hanno fatto moltissima fatica a creare occasioni importanti. Il primo punto di svolta della partita è l'infortunio di Leao che al 32′ è stato costretto a lasciare il campo per un preoccupante risentimento al flessore sinistro.

Il Verona prova a insidiarsi in questa situazione di incertezza, ma è la squadra di Fonseca a trovare l'occasione più grande del primo tempo con Terracciano che al 41′ sfiora il gol con un grande tiro dalla distanza, fermato da un mezzo miracolo di Montipò che devia la palla in angolo.

Reijnders decide la partita

Nella ripresa il Milan prova a riassestarsi e ci riesce benissimo grazie a Reijnders che dopo dieci minuti sfodera una prodezza: l'olandese buca la difesa su passaggio illuminante di Fofana e con un tiro perfetto beffa il portiere avversario portando in vantaggio la sua squadra. È un gol bello e importante per i rossoneri che si sbloccano dopo un primo tempo davvero molto difficile. Il Verona prova a reagire per due volte son Suslov e poi con Tchatchoua che più volte fanno tremare la difesa di Fonseca.

Il grande brivido arriva nei lunghissimi minuti di recupero in cui il vantaggio del Milan sembra più in bilico che mai. L'occasione migliore arriva sui piedi di Mosquera che a una manciata di secondi dalla fine si divora un pallone perfetto per poter pareggiare proprio sul finale.