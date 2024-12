video suggerito

Guaio Milan, Leao infortunato durante la sfida di Verona: il portoghese esce, non può continuare Il Milan perde per infortunio Rafa Leao alla mezz’ora della sfida di campionato che i rossoneri stanno giocando contro il Verona. Il portoghese esce, non riesce a continuare. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il Milan perde per infortunio Rafa Leao alla mezz'ora della sfida di campionato che i rossoneri stanno giocando contro il Verona. Il portoghese improvvisamente si accascia a terra e richiama l'attenzione dei sanitari. Immediato il soccorso al giocatore che non riesce a proseguire la partita. Attraverso ciò che si è visto in campo il giocatore ha fatto capire di aver sentito tirare. Per il giocatore si tratta di risentimento al flessore sinistro. Leao si è alzato tranquillamente e ha poi raggiunto la panchina: la speranza è che si sia fermato prima di peggiorare le cose.

Al suo posto è entrato a sorpresa Theo Hernandez. Nonostante la presenza contemporanea di Jimenez come terzino sinistro infatti, Fonseca inserisce il francese a partita in corso. Theo entra praticamente senza riscaldamento, a freddo, dopo essersi tolto tutto gli indumenti che aveva addosso per riscaldarsi vista la freddissima serata in veneto. Da capire ora cosa sia davvero accaduto a Leao. Solo gli esami strumentali di domani daranno un esito certo sull'infortunio del fantasista del Milan che fa tremare Fonseca e il popolo rossonero.

Leao mentre lascia il rettangolo verde del Bentegodi.

Fino a quel momento la partita di Leao era stato piuttosto normale. Qualche accelerazione improvvisa, creazione degli spazi e un buon dialogo con Jimenez sulla fascia mancina. Il giocatore ha perso anche una palla sanguinosa in mezzo al campo ma senza che creasse poi grossi pericoli ai rossoneri. Dalla mimica facciale del giocatore, dopo aver sentito quel fastidio muscolare, non si percepisce molto ma la sensazione è proprio quella che Leao non abbia voluto forzare per non cadere in infortuni più gravi in un momento chiave della stagione.

Fonseca manda in campo Theo Hernandez al suo posto a sorpresa

Fonseca l'ha visto avvicinarsi alla panchina sulle sue gambe e fino all'ultimo ha cercato di capire se fosse in grado di continuare o meglio la sua partita il portoghese. L'infortunio però ha convinto Leao a non proseguire. Fonseca inizialmente aveva mandato a scaldare Camarda ma poi ha optato a sorpresa per Theo Hernandez che da escluso si è ritrovato a iniziare una partita vera sullo 0-0, consapevole di doversi giocare chance importanti per conquistare la fiducia di Fonseca. Il campo darà il suo responso.