Inzaghi si infuria prima di Bayern-Inter: "Sui cambi avete parlato troppo ancora una volta" Inzaghi sis calda sul tema dei cambi contro il Parma: "sono stati quattro cambi forzati. Potevo dire a Farris di specificarlo, ma non l'ho fatto perché volevo sentire cosa si sarebbe detto"

A cura di Ada Cotugno

È una vigilia piuttosto infuocata per Simone Inzaghi che si prepara ad affrontare il Bayern Monaco ai quarti di finale di Champions League trascinandosi dietro il risultato negativo contro il Parma. La squadra di Chivu è riuscita a pareggiare quando era sotto di 2-0 e all'allenatore nerazzurro sono state contestate le scelte sui cambi. Ma è stato proprio questo tema a farlo scaldare in conferenza stampa.

Rispondendo alle domande dei giornalisti il tecnico ha alzato la voce sul tema delle sostituzioni dicendo tutta la verità. Inzaghi era squalificato e ha chiesto al suo vice Farris di non dare spiegazioni sui cambi fatti a Parma che in realtà avevano una motivazione. Nei giorni successivi si è discusso tanto, ma oggi l'allenatore vuole chiarezza.

Lo sfogo di Inzaghi sui cambi di Parma

La domanda che ha fatto scattare la sfuriata era sulla gestione della rosa per competere in tre tornei diversi. L'Inter è in corsa in Serie A, Coppa Italia e Champions League e su questo tema Inzaghi si è scaldato particolarmente ricordando le critiche piovute nei suoi confronti dopo il pareggio contro il Parma dove a essere incriminate sono state le sostituzioni, tema bollente in tutta la sua gestione: "Abbiamo vinto 6 partite sulle ultime 9. Puntualmente dopo Parma si è parlato dei cambi, sono stati quattro cambi forzati. Potevo dire a Farris di specificarlo, ma non l'ho fatto perché volevo sentire cosa si sarebbe detto e avete parlato troppo e tanto ancora una volta".

L'allenatore nerazzurro difende le sue scelte e protegge la squadra da tutto ciò che si è detto negli ultimi giorni: "Per fortuna i miei giocatori sono intelligenti. È un film già visto quello che è stato scritto dopo Parma, ecco perché ho detto al mio club di non specificare che i cambi erano forzati. Volevo vedere e sentire e puntualmente…".