Kompany in emergenza prima di Bayern Monaco-Inter: "Proveremo anche soluzioni creative" Kompany non rivela nessuna anticipazione sulla possibile formazione del Bayern: "Dall'inizio della stagione non ho mai detto chi scenderà in campo, dormiamo stanotte e lo vedremo domani"

A cura di Ada Cotugno

Il Bayern Monaco affronterà l'Inter nei quarti di finale della Champions League senza sette giocatori. I bavaresi hanno attraversato un periodo sfortunatissimo e hanno perso per vari problemi fisici Musiala, Neuer, Coman, Upamecano, Davies, Ito e Pavlovic, tutti infortunati in vista della delicata partita contro i nerazzurri. Ma Vincent Kompany non si perde d'animo, neanche con sette assenze pesantissime che hanno condizionato le sue scelte.

Nella conferenza stampa di presentazione della partita l'ex giocatore ha fatto una panoramica su quello che sta accadendo all'interno della squadra senza appigliarsi a nessuna scusante: "Non mi voglio lamentare, non voglio cambiare il nostro obiettivo. Non voglio cambiare i pensieri e le idee che ho, mi voglio concentrare sul far vedere la prestazione".

La conferenza di Kompany prima di Bayern-Inter

La curiosità più grande ruota attorno ai possibili sostituti che scenderanno in campo per affrontare l'Inter. La probabile formazione del Bayern Monaco è facile da delineare, ma Kompany non ha voluto dare nessun indizio su chi scenderà in campo: "Io sono stato molto concreto. Dall'inizio della stagione non ho mai detto chi scenderà in campo, dormiamo stanotte e lo vedremo domani". Non ha dato nessuna anticipazione, anche se le scelte sono pressoché obbligate.

Uno dei grandi assenti sarà Musiala che però non potrà essere sostituito con un giocatore-doppione. Il suo è un ruolo difficile da ricoprire e per questo l'allenatore ha già confermato che potranno essere messe in atto diverse soluzioni creative per sopperire alla sua assenza: "Non voglio rivelare troppe informazioni. Abbiamo già giocato senza Jamal, possiamo trovare soluzioni, comprese soluzioni creative che abbiamo a disposizione. Per me, è tutto una questione di domani; non possiamo sostituire Jamal alla pari, quindi dobbiamo risolverlo collettivamente".