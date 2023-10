Recoba è il nuovo allenatore del Nacional Montevideo: un ritorno storico del Chino, bandiera del club Alvaro Recoba è il nuovo allenatore del Nacional Montevideo: sarà la prima esperienza sulla panchina in prima squadra per il Chino, che torna nel club dove ha giocato prima di ritirarsi.

A cura di Vito Lamorte

Alvaro Recoba è il nuovo allenatore del Nacional Montevideo. Dopo essere stato assistente tecnico dal 2020 al 2022 e aver allenato la squadra U23 nell'ultimo anno, l'ex calciatore dell'Inter è ufficialmente il nuovo timoniere del Tricolores. Il club uruguaiano è stato tra i più importanti della sua carriera da calciatore (si trasferì in nerazzurro proprio dal Nacional) e rappresenterà la prima vera sfida anche da allenatore.

L'annuncio è arrivato nel primo pomeriggio italiano, dopo la risoluzione consensuale del contratto di Alvaro Gutierrez: "Álvaro “Chino” Recoba assume oggi la guida della prima squadra. Lo Staff Tecnico sarà composto da Nelson Abeijon (AT) e Juan Manuel Alzamendi (PF). Buona fortuna per la nuova esperienza Chino".

Il Nacional, in questo momento, è attualmente sesto in campionato ed è a cinque punti dal Peñarol capolista: per questo motivo la dirigenza ha pensato ad una svolta e il nome su cui ha deciso di puntare è l'ex calciatore dell'Inter e del Venezia.

Leggi anche Chi è Rana Reider il nuovo allenatore di Marcell Jacobs e perché è finito al centro di un’inchiesta

Recoba è stato presentato alla squadra dal presidente Dott. Alejandro Balbi e ha già guidato il suo primo allenamento.

Il Chino ha giocato con il Nacional prima di trasferirsi in Italia, totalizzando 36 gol in 40 partite, e dal 2011 al suo ritiro, mettendo insieme 140 presenze e 54 reti: con il club di Montevideo ha vinto una Liguilla Pre-Libertadores de América nel 1996 e due volte il campionato (2011-2012 e 2014-2015).

Per chi non lo ricordasse, Recoba ha vestito la maglia dell'Inter dal 1997 al 2007 (con una ‘favolosa' breve parentesi al Venezia) e può vantare due scudetti, due Coppe Italia, due Supercoppe, la Coppa Uefa del 1998 con i nerazzurri.

In Italia ha vestito anche la maglia del Torino, ma l'esperienza in granata non è stata esaltante. Con la nazionale dell'Uruguay ha totalizzato 69 presenze e segnato 11 gol e nel 2012 è stato nominato miglior giocatore del suo paese dal quotidiano El País di Montevideo. Per il periodo compreso tra il 2001 e il 2003, Recoba è stato il calciatore più pagato al mondo.