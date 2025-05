video suggerito

Real Madrid smargiasso, vuole presentarsi al 1 giugno con Xabi Alonso allenatore e tre acquisti Xabi Alonso sarà l’allenatore del Real Madrid dal primo giugno 2025 e sarà lui a guidare i Blancos al Mondiale per Club negli USA: con il nuovo tecnico arriveranno subito tre acquisti. All-in di Florentino Perez. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Vito Lamorte

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Xabi Alonso allenerà il Real Madrid dal primo giugno 2025 sarà lui a guidare i Blancos al Mondiale per Club. Manca l'annuncio ufficiale ma da diverse ore il nome dell'ex centrocampista della nazionale spagnola è sempre più vicino alla Casa Blanca e Florentino Perez sembra pronto ad investire subito per rinforzare la rosa: con il nuovo tecnico arriveranno tre calciatori che potranno essere subito a disposizione per il nuovo torneo FIFA.

A dare la notizia dello sbarco imminente di Xabi a Madrid è stato Josep Pedrerol de El Chiringuito nelle scorse ore, escludendo la possibilità che fosse Santiago Solari ad assumere la guida della squadra per il torneo negli USA come era stato inizialmente ipotizzato. L'attuale allenatore del Bayer Leverkusen firmerà un contratto triennale per iniziare il suo progetto con i Blancos, una volta confermata la partenza di Carlo Ancelotti .

Xabi Alonso guiderà il Real Madrid al Mondiale per Club: subito tre acquisti

Tutto pronto. Non ci sono più dubbi: Xabi Alonso sarà il prossimo allenatore del Real Madrid e guidare il club spagnolo già al Mondiale per Club negli USA. Dopo aver messo a posto la situazione di Ancelotti, Florentino Perez e i vertici della Casa Blanca sono andati "all-in" sul tecnico basco, che lascerà il Bayer Leverkusen dopo l'ultima partita di Bundesliga e si trasferirà nella capitale spagnola per iniziare una nuova pagina della sua carriera.

Oltre al nuovo allenatore, negli Stati Uniti i tifosi del Real potrebbero ritrovarsi tre acquisti nuovi di zecca per rinforzare la rosa: la manifestazione FIFA sarà una prova generale per la prossima stagione del Madrid ma la squadra spagnola proverà sicuramente ad arrivare fino in fondo.

Chi saranno i tre acquisti che il Real Madrid proverà a chiudere prima del Mondiale per Club? Gli identikit che circolano in queste ore fanno riferimento ad laterale destro, un difensore centrale un terzino sinistro. Se sul terzino destro non ci sono dubbi, perché sarà Trent Alexander-Arnold, sugli altri due profili c'è qualche dubbio in più.

A Madrid sta per chiudersi l'era Ancelotti ma il Real è già proiettato nel futuro con Xabi Alonso.