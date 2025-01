video suggerito

Real Madrid-Maiorca di Supercoppa di Spagna finisce in rissa: succede di tutto al triplice fischio Cos'è successo tra Real Madrid e Maiorca al triplice fischio della semifinale di Supercoppa di Spagna. Duello in campo tra il maiorchino Maffeo e i vari Vinicius, Bellingham e Asencio.

A cura di Fabrizio Rinelli

Il Real Madrid ha battuto agevolmente il Maiorca 3-0 nella seconda semifinale di Supercoppa di Spagna in Arabia Saudita. A Jeddah sono bastati i gol di Bellingham, un autogol e Rodrygo per battere gli avversari e regalare ad Ancelotti la finalissima contro il Barcellona. Tanta tensione durante la partita però per via delle provocazioni verbali volate più volte in campo tra Maffeo, giocatore del Maiorca, e i vari Vinicius e Raul Asencio. Quest'ultimo aveva risposto a distanza iniziando una vera e propria guerra di nervi esplosa poi al triplice fischio.

Secondo Mundo Deportivo tutto sarebbe nato dallo schiaffo di Bellingham sulla nuca di Maffeo. Inevitabile il caos totale in campo che ha poi portato l'arbitro a chiudere la partita. I giocatori si sono scontrati prima di guadagnare il tunnel degli spogliatoi. Tutti hanno cercato lo stesso Maffeo che sin dal primo minuto aveva provato a far cadere Vinicius provocandolo. Ecco perché nel finale tutti i giocatori del Real si sono scagliati contro il maiorchino. Fortunatamente la situazione è rientrata anche grazie all'intervento di Rudiger.

Il difensore centrale del Real Madrid ha spento il fuoco in ogni zona del campo. Prima ha separato Asencio e Maffeo, poi ha fatto lo stesso con Muriqi, e successivamente preso Samú Costa e ad Asencio invitandoli a terminare la questione. Sui social è inoltre diventato virale un video in cui pare che Maffeo avesse voluto provocare Asencio ricordandogli in qualche modo la vicenda dello scandalo sessuale che lo vide protagonista insieme ad altri giocatori per aver registrato e diffuso un video di natura sessuale senza consenso.

Cos'è successo tra Maffeo e Bellingham a fine partita

Da qui sarebbe poi nata la reazione di Asencio e la volontà della squadra di difendere il giocatore a fine partita arrivando a una sorta di resa dei conti con Maffeo. Il giocatore del Maiorca in campo si era reso protagonista anche di alcune simulazioni che avevano fatto infuriare la panchina spagnola. Su tutti il presunto colpo subito da Vinicius che in realtà era stato praticamente nullo e impercettibile. Sul campo chiaramente il Madrid ha dominato e si conquista meritatamente questa finale da giocarsi nel Clasico arabo contro il Barcellona.