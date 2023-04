Real Madrid demolito dal Girona che fa un’impresa: Castellanos rifila da solo 4 gol ad Ancelotti Real Madrid demolito dal “piccolo” Girona che si sbarazza clamorosamente della squadra di Ancelotti con un netto 4-2. Protagonista della gara è Castellanos autore del poker decisivo.

A cura di Fabrizio Rinelli

Dopo il Tottenham in Premier ora tocca addirittura al Real Madrid subire una cocente e clamorosa sconfitta in Liga che probabilmente mette la parola fine alla lotta al titolo dei Blancos. Una notte storta contrassegnata dalla tensione per la squadra di Ancelotti che ancora una volta ha dovuto tenere a bada un Vinicius furioso. L'attaccante brasiliano è stato provocato dagli spalti e ha risposto colpo su colpo agli avversari tra gesti provocatori, numerosi faccia a faccia e colpi proibiti.

Ne è venuta fuori una partita che ha visto Vinicius riuscire a segnare un gol che però non basterà al Real Madrid per uscire indenne dalla gara contro un Girona devastante capace di chiudere la pratica tra primo e secondo tempo trascinato da uno straordinario Taty Castellanos. L'attaccante argentino è entrato nella storia questa sera per essere diventato il decimo giocatore a segnare quattro o più gol contro le Merengues nella stessa partita in competizioni ufficiali. L'ultimo argentino a riuscirci fu Diego Milito che aveva raggiunto questo traguardo nel 2006 mentre 10 anni fa, precisamente nel 2013, fu Lewandowski con la maglia del Borussia Dortmund a fare poker al Real.

