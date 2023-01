Real Madrid-Barcellona Supercoppa di Spagna 2023, dove vederla in TV e streaming: canale e formazioni Real Madrid-Barcellona è la finale di Supercoppa di Spagna 2023. La partita si gioca oggi, domenica 15 gennaio, ore 20 italiane al King Fahd International Stadium di Riyadh (in Arabia Saudita). Non ci sarà alcuna diretta TV e in streaming in Italia perché nessuna emittente ha acquistato i diritti per la messa in onda. Le ultime sulle formazioni Ancelotti e Xavi.

Real Madrid e Barcellona si sfidano nella finalissima di Supercoppa di Spagna 2023, dove vederla in tv e in streaming.

Real Madrid–Barcellona non è mai una partita come le altre. Il Clasico in finale di Supercoppa di Spagna 2023 si gioca oggi, domenica 15 gennaio, alle ore 20 italiane. A ospitare il big match tra le squadre di Ancelotti e Xavi sarà il King Fahd International Stadium di Riyadh (in Arabia Saudita). L'incontro non sarà visibile in diretta TV in Italia perché nessun broadcaster ha acquistato i diritti per la trasmissione dell'evento.

Le merengues arrivano alla sfida con i catalani dopo aver conquistato la qualificazione ai rigori contro il Valencia di Gennaro Gattuso. Un incontro che, al di là del pathos per i tiri dal dischetto, ha fatto discutere anche per le voci sui rapporti abbastanza freddi tra allenatori, ex milanisti e ‘divisi' per quanto accaduto in occasione della comune esperienza alla guida del Napoli (Gattuso prese il posto di Ancelotti, dopo il suo esonero). Undici metri decisivi anche per i blaugrana che hanno guadagnato l'accesso alla finalissima battendo il Real Betis di Pellegrini sempre dal dischetto.

Chi ha vinto più Supercoppe di Spagna tra Real Madrid e Barcellona? I catalani, che sono in vantaggio per 13 a 12. I blancos cercano pareggio e bis dopo il successo nella scorsa edizione contro l'Athletic Bilbao. Nell'Albo d'Oro della competizione iberica staccano nettamente i baschi, a quota 3 come il Deportivo La Coruña.

Nella Liga c'è stati l'unico precedente stagionale del Clasico: il 16 ottobre scorso lo ha vinto il Real Madrid con il risultato di 3-1 grazie alle reti di Benzema, Valverde e Rodrygo. Di Ferran Torres il gol dei catalani.

Le ultime news sulle formazioni di Real Madrid e Barcellona. Le geometrie e il talento di Modric saranno punto di riferimento nella squadra che affronterà il Barcellona. Il croato sarà affiancato da Valverde e Kroos. In difesa possibile rientro di Carvajal. In attacco Rodrygo sembra favorito su Asensio per affiancare Benzema e Vinicius. Tra le fila dei catalani Xavi recupera una pedina chiave a centrocampo, Busquets, che avrà ai lati Gavi e Pedri. Nel reparto offensivo, con Lewandowski punto fermo, ci sono Raphinha (in vantaggio su Ferran Torres) e Démbélé.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Rudiger, Fernandez; Valverde, Kroos, Modric; Rodrygo, Benzema, Vinicius. All.: Ancelotti.

BARCELLONA (4-3-3): ter Stegen; S. Roberto, Araujo, Koundé, J. Alba; Gavi, Busquets, Pedri; Raphinha, Lewandowski, Démbélé. All.: Xavi.

Partita: Real Madrid-Barcellona

Dove si gioca: King Fahd International Stadium, Riyadh (Arabia Saudita)

Quando si gioca: domenica 15 gennaio 2023

Orario: 20 italiane

Diretta TV: Match TV

Diretta streaming: Match TV

Competizione: Supercoppa di Spagna 2023

Dove vedere Real Madrid-Barcellona in diretta TV

La finale di Supercoppa di Spagna 2023 tra Real Madrid e Barcellona non sarà trasmessa in diretta TV in Italia da alcun emittente. La Federcalcio iberica ha ceduto il pacchetto (comprensivo anche della Coppa del Re) a Match TV, canale televisivo sportivo con sede in Russia che non è visibile nel nostro Paese. Una novità rispetto a quanto accaduto in occasione della scorsa edizione del trofeo, quando la Supercoppa andò in onda sul canale NOVE e venne trasmessa in chiaro al numero 9 del digitale terrestre e in streaming su Discovery+.

Real Madrid-Barcellona, dove vederla in streaming

Nessuna possibilità di assistere anche online e in diretta streaming. Nemmeno collegandosi al sito di Match TV sarà possibile vedere la finalissima di Supercoppa di Spagna perché non c'è alcuna copertura dell'evento in Italia.

Supercoppa di Spagna 2023, le probabili formazioni di Real Madrid-Barcellona

Quali saranno le scelte di Ancelotti e Xavi per la finale di Supercoppa di Spagna? La formazione dei blancos sembra fatta: la novità è il rientro di Carvajal nel settore difensivo. Centrocampo di lotta e di governo con Valverde, Kroos, Modric. In attacco il tridente imperniato su Benzema con Vinicius e Rodrygo ai lati. Quanto al Barcellona, è fondamentale a centrocampo il recupero di Busquets che avrà al suo fianco l'energia di Gavi e Pedri. Linea offensiva con Lewandowski punta centrale, Raphinha e Démbélé ai lati.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Rudiger, Fernandez; Valverde, Kroos, Modric; Rodrygo, Benzema, Vinicius. All.: Ancelotti.

BARCELLONA (4-3-3): ter Stegen; S. Roberto, Araujo, Koundé, J. Alba; Gavi, Busquets, Pedri; Raphinha, Lewandowski, Démbélé. All.: Xavi.