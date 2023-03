Real Madrid-Barcellona oggi in Coppa del Re, dove vederla in TV e streaming: le formazioni del Clasico Real Madrid e Barcellona si affrontano oggi nella partita di andata delle semifinali di Coppa del Re. Si gioca alle ore 21 allo stadio Bernabeu, diretta TV in chiaro su Telelombardia. Xavi senza Lewandowski, Ancelotti in campo con la formazione migliore.

Real Madrid–Barcellona, dove vederla in TV e streaming.

Real Madrid e Barcellona si affrontano per la gara d'andata della semifinale di Coppa del Re, una doppia sfida che si preannuncia infuocatissima in campo e sugli spalti. Le squadre di Carlo Ancelotti e Xavi stanno duellando per la Liga e si apprestano ad incrociare le spade anche per ottenere il pass per la finale della coppa nazionale. Il Clasico si gioca giovedì 2 febbraio 2023 alle ore 21 allo stadio Santiago Bernabeu di Madrid, diretta TV in chiaro su Telelombardia e in streaming sul canale Youtube dell'emittente.

Il Real ha pareggiato il derby con l'Atletico nell'ultimo turno e ha rosicchiato un punto agli avversari, portandosi a -7 in classifica: dopo la grande prova di Liverpool in Champions League i Merengues nel finale sono riusciti a equilibrare il derby con il gol di Alvaro Rodriguez.

Dopo la sconfitta contro l'Almeria in Liga, il Barcellona ha perso Robert Lewandowski per infortunio: il centravanti sarà indisponibile in Copa e i blaugrana sperano di riaverlo nella sfida – che potrebbe essere decisiva per il campionato – contro i blancos il 19 marzo.

Le ultime news sulle formazioni di Real Madrid-Barcellona. Ancelotti dovrebbe ritrovare dall'inizio Modric in mezzo al campo e davanti dovrebbe proporre il tridente formato da Valverde, Benzema e Vinicius. Xavi senza Lewandowski punterà su Ferran Torres affiancato da Raphinha e Gavi.

L'ultima volta che le due squadre si sono affrontare era la finale di Supercoppa Spagnola e a vincere è stato il Barcellona per 3-1 mentre nella sfida d'andata in Liga a vincere è stato il Real con lo stesso risultato.

Partita: Real Madrid-Barcellona

Dove: stadio Santiago Bernabeu, Madrid

Quando: giovedì 2 marzo

Orario: 21.00

Diretta TV: Telelombardia

Diretta streaming: –

Competizione: Coppa del Re, semifinale di andata

Real Madrid-Barcellona, dove vederla in diretta TV

La partita tra i Blancos di Ancelotti e Culé di Xavi si potrà vedere in diretta Tv in esclusiva su Telelombardia, canale 10 del digitale terrestre, che ha acquisito i diritti della fase finale di Coppa del Re.

Dove vedere Real Madrid-Barcellona in diretta streaming

Per il Clasico di Copa del Rey sarà disponibile la diretta streaming sul canale Youtube dell'emittente Telelombardia. La diretta live sarà gratuita e disponibile per tutti.

Coppa del Re, le probabili formazioni di Real Madrid-Barcellona

Carlo Ancelotti punterà sulla linea difensiva composta da Carvajal, Militao, Rudiger e Nacho davanti a Courtois; in mediana Modric, Kroos e Tchoumeni con Valverde che si sposterà sull'out di destra del tridente formato con Benzema e Vinicius.

Xavi non avrà a disposizione Lewandowski e in attacco dovrebbe affidarsi al trio Raphinha, Ferran Torres e Gavi. Confermati Kessié, Busquets e de Jong in mezzo al campo; con il rientro di Koundè e Balde sulle fasce e la coppia centrale Christensen-Araujo davanti a ter Stegen.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Rudiger, Nacho; Modric, Tchouameni, Kroos; Valverde, Benzema, Vinicius Junior. Allenatore: Carlo Ancelotti.

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Koundé, Araujo, Christensen, Balde; Kessie, Busquets, De Jong; Raphinha, Ferran Torres, Gavi. Allenatore Xavi.