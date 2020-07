La stagione di Gareth Bale non era esaltante prima del lockdown e lo è stata molto meno dopo. Il bilancio del gallese nelle undici partite finali della Liga è di 100 minuti con due sole apparizioni (una dall'inizio e l'altra da sostituto), con zero gol e zero assist. Se dovessimo fare un quadro generale, i numeri del calciatore nel campionato spagnolo di quest'anno sono di 16 partite, quasi 1.100 minuti, due gol e due assist. Il numero 11 del Real Madrid non va in goal in Liga dall'inizio di settembre 2019 e non sarà in grado di farlo oggi perché non fa parte della lista dei calciatori che affronterà il Leganes nell'ultimo match del torneo.

Oggi poteva essere l'ultima apparizione di Bale con la camiseta blanca nella Liga spagnola ma non ci sarà nemmeno quella perché il gallese ieri pomeriggio, secondo quanto riportato da Onda Cero, avrebbe rifiutato la convocazione e ha chiesto a Zidane di non essere chiamato a causa della poca importanza che l'allenatore di Marsiglia gli ha riservato (non ha giocato un minuto nelle ultime sei partite di campionato): Bale avrebbe seguito l'esempio di James Rodríguez, che aveva fatto lo stesso prima della partita di San Mamés contro l'Athletic ed è finito per cinque volte fuori dalla lista dei convocati di Zizou.

Differente la versione che riporta il quotidiano spagnolo AS, secondo cui Bale sarebbe finito fuori dalla lista dei calciatori disponibili per Leganes-Real Madrid per una decisione tecnica di Zinedine Zidane. Il futuro di Gareth Bale sarà lontano da Madrid ma la domanda principale è ora capire che cosa farà il tecnico francese in vista della gara di ritorno di Champions League con il Manchester City: il gallese continuerà a restare ai margini anche se il Real deve recuperare il risultato dell'andata o sarà un'arma per provare l'assalto alla Champions League numero 14?